Virtuální asistentka Alexa děsí své majitele robotickým smíchem

Uživatelé virtuální asistentky Alexa od společnosti Amazon si na sociálních sítích stěžují, že zařízení se zničehonic a bezdůvodně směje. Amazon ve středu přiznal, že Alexa své majitele děsí výbuchy robotického smíchu bez předchozího varování. "Víme o tom a pracujeme na nápravě," citoval společnost server The Verge.

Inteligentní osobní asistentka Alexa je schopná hlasové interakce, umí například přehrávat hudbu, vést diář, přehrávat audioknihy, nastavovat budík a poskytovat informace o počasí nebo o dění ve světě.

Lidé ale na internetu začali v uplynulých týdnech upozorňovat na to, že Alexa se chová podivně. "S mámou jsme seděly v obýváku, neřekly jsme ani slovo, a naše Alexa se najednou rozsvítila a začala se bezdůvodně chechtat," napsala na Twitteru jedna z uživatelek. "Nic neřekla, jen se smála," dodala.

Lidé na Twitteru a síti Reddit psali, že si mysleli, že se směje skutečná osoba, což bylo obzvlášť děsivé, pokud byli doma sami.

Společnost Amazon podle The Verge uvedla, že chybu chce napravit tak, že znemožní reakci na pokyn "Alexo, směj se", který upraví na delší povel "Alexo, umíš se smát?". Software přístroje by tak podle ní už neměl zaměňovat běžná slova a věty za zvuky podobné pokynu k zasmání se.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp