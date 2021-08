Mám doma prvňáčka a jsem těhotná. Velký stres, nebo situace, která se dá při dodržení několika jednoduchých kroků zvládnout?

Září a s ním spojený nástup do školy se blíží. Pro maminky, které vedou své ratolesti do první třídy, jde o jedno z nejvíce stresujících období roku. Co dělat, když jste ještě k tomu těhotná? Podívejte se na některé tipy a rady pro maminky, které si tímto momentálně procházejí.

Klíčem je komunikace

Je důležité si uvědomit, že pokud vedeme dítě do první třídy, tedy prostředí, které nezná, je potřeba mu ono prostředí začít představovat již před samotným nástupem. Pokud ho školou budete strašit, bude se nástupu bát, dobré však není ani líčit školní prostředí přes růžové brýle. Ideální je snažit se s dítětem hodně komunikovat o tom, co ho čeká, a zároveň se ptát i na jeho očekávání. Pro maminku je hlavní nebýt příliš úzkostlivá a nedat dítěti najevo, že je z nástupu také nervózní.

Buďte trpělivá

I když máte pocit, že je dítě na nástup do první třídy perfektně připravené, bude mu chvíli trvat zvyknout si na nové prostředí. V tomto případě je hlavní dbát na jeho potřeby a nesrovnávat ho s dítětem sousedky nebo kamarádky. Každé dítě situace vnímá jinak a zlehčování jeho reakcí, například projevů některých fyzických změn, jakými mohou být teploty nebo bolesti břicha související se zvýšenou psychickou zátěží, rozhodně nepomůže. Pokud se vaše dítě chová jinak než obvykle nebo si často stěžuje na fyzické bolesti, je dobré zkonzultovat s třídní učitelkou, jestli se ve škole neděje něco, co tyto reakce vyvolává.

Naučte dítě pravidelnosti

Již před nástupem do školy není od věci najet s dítětem na rutinu, která se mu ve škole bude hodit. I přesto, že máte povinnosti spojené s vaším aktuálním těhotenstvím, je potřeba věnovat dítěti zvýšenou pozornost a dohlédnout na to, jestli nastavený denní režim dodržuje. Zkuste zavést pravidelné vstávání a usínání, dbejte na dostatek spánku a posloupnost činností běžného dne, jako čištění zubů, oblékání a snídaně.

Hlavně zůstat v klidu

Tato situace může být stresová pro vás i vaše dítě. Veškerý čas věnujete budoucímu prvňáčkovi a snadno se pak stane, že zapomenete na svoje zdraví a potřeby. Stres výrazně ovlivňuje váš celkový fyzický i psychický stav, naštěstí se proti němu dá bojovat různými způsoby; cvičením, procházkami, ale také správnou životosprávou. Pokud máte pocit, že v celém tom blázinci nezvládáte ještě hlídat svou pestrou a vyváženou stravu, mohou vám pomoci doplňky stravy. "Maminky v tomto stresovém období často zapomínají na sebe a je pro ně velmi náročné hlídat příjem všeho potřebného. Pro tyto účely je vhodný například GS Mamavit Prefolin + DHA, který kromě omega-3 mastných kyselin obsahuje i dalších 23 vitaminů a minerálů včetně jódu, vápníku, železa, hořčíku a zinku, důležitých pro správný vývoj plodu," radí MUDr. Karel Metyš, specialista na výživu těhotných. Proto se ani ve stresovém období nemusíte bát, že by vaše miminko nedostalo to, co potřebuje.