Mladá žena obdržela díky chybě dvacet miliónů, peníze vrátila

Šestadvacetiletá Američanka Ellen Flemingová se nedopatřením stala na několik minut milionářkou. Na účet obyvatelky Bostonu byl připsán více než milion dolarů, který byl ve skutečnosti určen její jmenovkyni na Floridě. Když žena zjistila, že má na kontě milion dolarů místo očekávaných 50, uvažovala, že podá výpověď a splatí studentskou půjčku. Rychle si ale uvědomila, že by se tak mohla ocitnout ve vězení, a během několika minut o chybě informovala svou banku. Napsala o tom agentura AP.

Flemingová ve středu odpoledne obdržela hlasovou zprávu od finančního konzultanta TD Ameritrade, který ji informoval o tom, že jí na účet přišly peníze. Žena se poté přihlásila do svého internetového bankovnictví prostřednictvím mobilní aplikace a s údivem zjistila, že má místo 50 dolarů (1102 korun) na účtu 1,1 milionu (přes 24 milionů korun).

Hned ji napadlo, že podá výpověď a splatí půjčku, místo toho ale zavolala finančnímu poradci a o chybě ho informovala. Následně se zjistilo, že peníze měly putovat na účet ženy se stejným jménem, která žije na Floridě.

Mladá Američanka v rozhovoru později zažertovala, že chce, aby v jejím úmrtním oznámení jednou stálo "někdejší milionářka". O incidentu rovněž napsala několik vtipných příspěvků na twitteru.

"Ach ta sladká, sladká vůně reality. Vracím se do práce, už nejsem milionářka a mnohem větší žena se se mnou chtěla bezdůvodně prát ve vlaku," stálo v jednom z příspěvků. V jiném napsala: "Tak jo, už jsem na to přišla. Bohatá Ellen Flemingová jsem já z budoucnosti. Dala současné Ellen milion dolarů. Jsem za to moc vděčná, ale také jsem zklamaná z toho, že budoucí Ellen žije na Floridě".

"Být milionářkou se opravdu na deset minut pro mne stalo splněným snem," řekla Flemingová v rozhovoru s bostonským deníkem The Boston Globe. Dodala, že jí nenapadlo si peníze nechat, když jí došlo, že by se tak mohla dostat do vězení. Na účtu má teď 63 dolarů.