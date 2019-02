Exkluzivní footshop v centru hlavního města

Český prodejce tenisek Footshop otevřel další prodejnu ve svém rodném městě. Pro svůj v pořadí již čtvrtý obchod ve třech evropských zemích tentokrát zvolil lukrativní lokalitu přímo v centru české metropole. Nová prodejna v ulici Na Příkopě od začátku února svým zákazníkům nabízí nejen exkluzivní značky a kolekce, ale i umělecká díla a eventy, jak tomu je ve Footshopu zvykem.

Footshop, který před osmi lety začal jako malý e-shop o padesáti párech tenisek, v posledních letech ukázal, že má daleko větší ambice než být jen další prodejnou v řadě. Dnes firma prodává boty do celého světa. V novém kamenném obchodě, který vyrostl v jedné z dvaceti nejdražších ulic světa, nabízí exkluzivní produkty, jako jsou tenisky a oblečení značky Adidas Y-3, tenisky z řady Adidas Consortium, ale i selekci od značky Kenzo z portfolia LVHM a mnoho dalších.

Nejlepší adresa

"Náš druhý obchod v Praze navazuje konceptem na naše další prodejny, které jsou výjimečné svými eventy a uměleckými aktivitami. Svou rozlohou je zatím největší a považujeme ho za vlajkovou loď, která bude udávat tempo a směr našich aktivit. Zároveň i díky zvolené lokaci vnímáme velice strategickou pozici," říká majitel Footshopu Peter Hajduček.

Centrum Prahy s ulicemi v přilehlém okolí Václavského náměstí se totiž dlouhodobě profilují jako nejatraktivnější retailová lokalita v regionu středovýchodní Evropy. Důkazem je stále rostoucí zájem mezinárodních značek o budování kamenných obchodů v této části metropole.

"Ve Footshopu velmi rádi posouváme hranice a objevujeme nové možnosti. Přestože jsme začínali jako e-commerce hráč, kamenné prodejny se staly naší neodmyslitelnou součástí a také jedním z prostředků, jak se přiblížit zákazníkům. Věřím, že jsme se naučili dělat kvalitní byznys, který našim klientům přináší kromě samotného nakupování vždy něco nového," dodává Peter Hajduček.

Vše do stylu

O vzhled nové prodejny, která se nachází v unikátní historické budově bývalé Živnostenské banky na adrese Na Příkopě 20, se postarala společnost EYELEVEL, globální špička v designu prodejen, se kterou Footshop navázal v minulém roce úspěšnou spolupráci během redesignu obchodu v pražském Vnitroblocku. "Prostory Živnobanky musely být zachovány v původní podobě a sloučením s moderním životem Footshopu vše dohromady tvoří zajímavou symbiózu," uzavírá Peter.

Koncept obchodů značky Footshop je už od otevření první pobočky v Praze spjatý s uměním a streetartem, který je podpořen pravidelnými výstavami a kulturními akcemi. Nejinak tomu bude i v nové prodejně Na Příkopech. Už v rámci grand opening party 14. února 2019 za doprovodu beatů DJ NobodyListena Footshop představil svou druhou autorskou kolekci See You Soon, kterou přímo na místě obdivovali módní influenceři jako Vanda Jandová, Sharlota a mnoho dalších. Oficiálními partnery akce byly společnosti Reebok, Kusmi Tea, RedBull a BoConcept.