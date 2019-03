Jarní sezona se blíží. Kazar představuje nový Lookbook

Kazar představuje Lookbook pro sezonu jaro-léto 2019 a vyzývá nás, abychom vstoupili do jarní sezony pevným a rozhodným krokem. V rámci manifestu "Be proud, be yourself" podporuje individualismus a odvahu při rozhodování o sobě, sází na nezávislost a svobodu volby, inspiruje k následování hlasu svého srdce a bytí sám sebou v každé situaci.

Doprovázející lookbooková lifestylová fotogalerie byla pořízena v Los Angeles v Kalifornii. Představuje značku jako společníka na cestě, partnera na každý den a představuje jakousi emanaci svobody, síly a krásy. Produkty prezentované v kampani jsou odpovědí na potřeby současných žen a mužů. Příjemci zcela jistě ocení vysoce kvalitní materiály charakteristické pro naši značku stejně jako bohatou paletu barev, vzorů a modelů.

Dámská kolekce

Moderní žena bezpochyby najde v nové kolekci Kazar produkty odpovídající jejímu stylu, gustům a potřebám, bez ohledu na denní dobu či příležitost. Svůj styl obohatí rovněž prostřednictvím modelů a vzorů navazujících na světové trendy. Na jaro Kazar navrhuje mimo jiné exotický, hadí potisk ve vkusném, minimalistickém matném provedení; přírodní etno motivy formou detailů z uzlů; delikátní a jemné tenké proužky rovněž jako četné odkazy na módní trendy ulice. Inspirací mnoha modelů bylo umění, a dokonce i graffiti. To je také důvod, že se v kolekci nachází produkty evokující akvarely s potiskem v sytých barvách. Doplňky s tímto motivem oživí i nejvíce monochromatické stylizace, přinášejíc jedinečný, nezapomenutelný charakter. Jde o skutečný wow efekt.

V kontextu barev jsou v kolekci vidět přední barvy sezóny. Extrémně módní, neutrální paleta není monotónní. Obsahuje různé odstíny béžové od krémového po písčitý; jemné, křemenné růže a fenomenální korál jenž je barvou letošního roku. Tento energický a živý odstín dokonale pasuje k hladkým látkám a jednoduchým, jemným střihům. Dalšími silnými barevnými akcenty jsou zemité, nasycené zelené; slunečné a teplé žluté, stejně jako sofistikované a elegantní vínové. Tato poslední barva vypadá výjimečně krásně a vznešeně v modelech ze semišové kůže.

Pánská kolekce

Lookbook jaro-léto 2019 je důkazem toho, že Kazar nezapomíná na muže a rozhodně pro ně rozšiřuje nabídku. V této sezóně nejen sází na nejkvalitnější materiály a komfort, ale i na neobvyklý a velmi originální design. Pánové zde najdou obrovskou škálu motivů a modelů, díky nimž mohou někteří zdůraznit svůj styl, a jiní jej pro změnu vymezit. Kromě obuvi obchodní nabízí Kazar svým klientům rovněž široký výběr sneakersů a obuvi pro každodenní nošení v souladu se světovými trendy. Najdeme zde odvážné, módní prvky, jako jsou dekorativní pásky; potisky navazující na street art, prolamující monotonii, zajímavé barvy duhy, stejně jako extrémně módní úpletové a mnohem sportovnější modely. Odstíny blankytu, hluboká námořnická modř, lesní zeleň, minerální červeň a slunečná, energetická žluť jsou propozicemi pro ty, kteří hledají odvážnější doplňky, které osvěží a dodávají výraz každodenním stylizacím.

Rozmanitost materiálů, vzorů a modelů zároveň v dámských jak i pánských kolekcích ideálně zapadají do, manifestu značky zmiňovaného na úvod. Dává možnost definovat svůj vlastní, individuální styl a vyjádřit svou osobnost. Široká nabídka obuvi, tašek a příslušenství Vám umožňuje vytvářet nespočetné množství variací. O konečném efektu však rozhodují detaily. Kazar připomíná, že všechno závisí na naší představivosti, že být sám sebou je věcí odvahy, ale také zdrojem síly, a krása nás může doprovázet každý den kýmkoliv jste a kamkoli míříte.

Kolekce Jaro 2019 je již dostupná v buticích a na webu.