Jóga inspiruje kosmetické značky

Může jóga inspirovat kosmetiku? Kosmetické firmy hojně přebírají estetické hodnoty jógy a jóga jako módní praxe se zabydluje i v našich koupelnách. Lotos, tak drahý buddhistům a standarta jógy, dobývá město, sportovní zařízení, kuchyň a také Instagram. Marketing si váží estetiky jógy - je to zdravé a svalnaté tělo a klidná duše, napsal francouzský týdeník L´Express.

Fotografie vzdušných pozic, často se sexuálním nádechem, vychvalují zásluhy vlivu jógy na největší sportovní značky. Tkaniny zachycující pot slibují zákazníkům cvičení bez problémů. Péče o estetiku je dovedena ke svému vrcholu, ale to může někdy vést k tomu, že se vzdálí od své podstaty.

"Všímám si působení módy, které je moc dobré, protože jóga s sebou přináší pozitivní vlny. Je však mnoho nových jogínů, kteří, zejména na sociálních sítích, představují jógu více praktickou než duchovní. Úsilí o fyzickou výkonnost a estetickou dokonalost na úkor hluboké myšlenky, kterou nás jóga učí," říká třicetiletá Claire.

Tomuto vývoji se nevyhýbá ani kosmetika. I ta se dnes připravuje v omáčce jógy. Jde o logickou inspiraci, protože je spojena s péčí o tělo. Kromě prvotního účelu - hydratace a líčení - slibuje novou zkušenost.

"Nechte vaše řasy ponořit do nirvány," vybízí nová řasenka Yoga od značky Eyeko, která má jako logo lotosový květ. "Uvědomělá krása," uvádí značka Yuni, kterou založil francouzsko-americký pár vyznávající jógu. Zklidnit stres, otevřít své čakry, dosáhnout vyrovnanosti: sliby smyslových vjemů vtělených do esenciálních olejů jsou četné.

Ingredience ostatně v sobě nesou symboly: matcha známá pro své detoxikační účinky, ženšen, lotos nebo zelený čaj v krémech značky Artdeco a její kosmetické řady yoga skin. Příjemné vůně, přitažlivý design však nemohou vymazat filozofii jógy: jednoduchý a komplexů zbavený vztah k tělu.

Kromě estetiky je zde rovněž holistický přístup indické filozofie, který inspiroval některé značky. Na jógu se už nepohlíží jako na cíl sám o sobě, ale jako na další prostředek k dosažení krásy. "Jóga se zabývá tělem a duchem, ájurvéda pak výživou a zdravím. Tato praxe umožňuje uvědomit si své tělo a zacházet s ním s respektem," říká zakladatelka kosmetické značky Joveda Mélanie Philibertová. V roce 2007 navázala partnerství s jednou indickou laboratoří, aby vytvořila svou značku. "Na pleť se nesmí dávat nic jiného než to, co se jí, protože 70 procent toho, co si dáme na pleť, přichází do krve," říká.

Ájurvédská medicína, stará více než 5000 let, má za cíl rovnováhu základních energetických charakteristik - dóš. Ty jsou tři: váta (vítr), pitta (oheň) a kapha (země). Podle naší povahy jsou doporučovány určité typy výživy a rostlin.

"Používáme například tea tree, silný antibakteriální prostředek, který vyhovuje velmi dobře aknózní pleti, očistný neem či hřebíček, který zaceluje jizvy. Obohacujeme se o tyto znalosti díky indickému lékaři Jahovi. Také jóga musí být provozována s upřímnou duší, nesmí se usilovat o dokonalost, to není nikdy dobré," říká Philibertová.