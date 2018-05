Módní přehlídku v Zdislavicích věnují Marii von Ebner-Eschenbachové

Německy píšící moravskou spisovatelku Marii von Ebner-Eschenbachovou a památník v jejích rodných Zdislavicích na Kroměřížsku připomene v polovině června módní přehlídka v tamním zámeckém areálu. Sdělila to organizátorka přehlídky Eliška Popelová. Spisovatelka je v německy mluvícím prostředí považována za významnou autorku 19. století, je přirovnávána k Boženě Němcové, v rodné zemi se ale takovému věhlasu netěší. Park a kapli s hrobkou obnovuje obecně prospěšná společnost Czech National Trust (CNT).

Módní přehlídka se uskuteční 16. června ve 14.00 v zámeckém parku, diváci uvidí kostýmy z doby secese a první republiky, nebudou chybět ani svatební šaty. "Zajímavostí je jistě i to, že modelkami se stanou ženy z okolních obcí," uvedla Popelová. Výtěžek akce půjde na obnovu hrobky.

Spisovatelka pocházela ze starého moravského šlechtického rodu Dubských z Třebomyslic. Narodila se 13. září 1830 ve Zdislavicích, provdala se za rakouského důstojníka Mořice Ebnera z Eschenbachu. Na Moravu zasadila příběhy mnoha svých povídek a próz z venkovského prostředí. CNT chce upozornit nejen na její literární a kulturní odkaz, ale i na její vztah k moravskému venkovu a sociální cítění, podporu nadaných dětí či vybudování chudobince.

Obnova parku a kaple s hrobkou si vyžádá asi 15 milionů korun, CNT se snaží získat peníze od dárců, na obnově pracují dobrovolníci. Podle kurátorky projektu Evy Žallmanové již byla proinvestována asi třetina částky. "Nyní se opravuje terasa hrobky, je to již před dokončením, ve druhé polovině roku by mělo být hotovo. Dostali jsme na to grant milion korun od Nadačního fondu Avast," uvedla Žallmanová.

Klasicistní hrobka byla postavena ve druhé polovině 19. století pod zámkem ve Zdislavicích, jsou v ní uloženi členové rodiny Dubských. Na opravu hrobky mohou lidé přispět ve sbírce na účet 270781337/0300, zatím je tam téměř 111 tisíc korun. Czech National Trust je součástí světové sítě národních trustů zabývajících se záchranou kulturního a přírodního dědictví.