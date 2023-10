Návrhářka Kladošová představila na Designbloku své pojetí cesty k budoucnosti bez kouře

Po dobu trvání 25. ročníku pražského mezinárodního festivalu designu DESIGNBLOK mají dospělí návštěvníci možnost shlédnout instalaci "Cesta k budoucnosti bez kouře" společnosti Philip Morris a designérky Terezy Rosalie Kladošové. Ta tuto vizi ztvárnila pro bezdýmná zařízení - elektronickou cigaretu VEEV a zařízení na nahřívaný tabák IQOS.

Tereza vizi cesty k budoucnosti bez kouře, přenesla do jedinečného art kousku, motobundy - bundy určené pro jízdu na elektromotorce. Tento kousek je vyroben z tvrdé bavlny s vysokou gramáží, která pro samotnou návrhářku symbolizuje režné plátno, jež ozdobila strojovými výšivkami s barevnými printy. "Bunda je můj nejoblíbenější kousek oblečení. Je to výrazný svrchní oděv, který navíc v tomto provedení definuje mou zálibu v motorkách a zároveň vyzdvihuje barevnost elektronické cigarety VEEV. Spolu s elektromotorkou tak dotváří symboliku vize cesty k budoucnosti bez kouře," řekla Kladošová.

Společnost Philip Morris, která stojí za bezdýmnými alternativami, se snaží minimalizovat odpad ze svých produktů prostřednictvím recyklačního programu pro zpětný odběr zařízení a nabízí možnost dospělým uživatelům odnést použité nebo poškozené zařízení mohou do jakékoliv IQOS prodejny, kde se jejich recyklovatelné komponenty vydají na cestu recyklace. Kladošová proto také v rámci Desigbloku představila unikátní přilbu, která je také součástí expozice, a je vyrobena z vyřazených zařízení IQOS a VEEV, která právě cestou umění dostala nový život. "Přilba se nabízela jako doplněk k motobundě, který bude interpretovat možnosti recyklace bezdýmných zařízení v rámci celkového konceptu cesty k budoucnosti bez kouře. Pracovala jsem nejen s různými barvami zařízení, ale také jejich barevným příslušenstvím. Tvar přilby tak díky tomu působí futuristicky," uvedla dále designérka.

Kladošová ve svých kolekcích klade důraz na podporu lokální výroby a udržitelnost, například výrobou vlastní látky ze zbytků merino vlny, pracuje s deadstockovými materiály, certifikovanými látkami a všechny vzory, které najdete v limitovaných kolekcích, jsou vytvářeny v TRK studiu.

Terezo, co vás jako návrhářku napadlo při ztvárnění myšlenky cesty budoucnosti bez kouře ve spojení s elektronickou cigaretou VEEV a zařízením na nahřívaný tabák IQOS?

"Nejprve jsem se nechala inspirovat barvami zařízení a k tomu jsem samozřejmě přidala myšlenku cesty budoucnosti bez kouře, kterou společnost Philip Morris svými bezdýmnými zařízeními buduje. Nejprve mě napadla bunda, která je mým nejoblíbenějším oděvem. Jde o svrchní kousek, který je velmi signifikantní. Protože velmi ráda jezdím na motorce, říkala jsem si, že vyrobím kousek přímo pro sebe, který bude fungovat jako motobunda. V rámci Designbloku k instalaci, jejíž součástí motobunda je, přibyla také barevná přilba vyrobena z vyřazených zařízení IQOS a VEEV, které jí dodali futuristický vzhled. Poukazuje také na recyklační program Philip Morris, který nabízí svým zákazníkům možnost vrátit nepoužívaná zařízení k recyklaci."

Bio

Tereza Rosalie Kladošová je česká módní návrhářka, výtvarnice a absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2019 byla oceněna nejprestižnější českou designérskou cenou Czech Grand Design za inovativní kolekci Merino Recycle, jako Grand Designér roku a Módní designér roku. V roce 2017 byla také nominovaná na cenu International Woolmark Prize. Tereza se při navrhování nechává vést svou intuicí, fascinací barvami, vzory a hlavně jedinečným smyslem pro humor a láskou k textilním řemeslům. V kolekcích klade důraz na podporu lokální výroby a udržitelnost, například výrobou vlastní látky ze zbytků merino vlny, ze kterých následně tvoří jedinečné kabáty, bundy a také tapiserie. Pracuje s deadstockovými materiály, certifikovanými látkami a všechny vzory, které najdete v limitovaných kolekcích, jsou vytvářeny v TRK studiu.

O produktu

Nový VEEV ONE představuje cenově dostupné a intuitivní zařízení pro vaping s promyšleným designem. Vyznačuje se kompaktní keramickou technologií nahřívání zajišťující konzistentní chuť a systémem detekce nízké hladiny e-liquidu, který zabraňuje spálené chuti. K dispozici je v pěti barvách.

Pro ty, co vyžadují snadné používání je k dispozici také jednorázová e-cigareta VEEV NOW. Díky promyšlenému designu nevyžaduje žádnou údržbu: žádné čištění, nabíjení ani doplňování e-liquidu.

Obě zařízení nahřívají e-liquid a generují aerosol. VEEV ONE a VEEV NOW produkují v průměru o 99 % méně škodlivin ve srovnání s cigaretami. Nejsou však bez rizika. Obsahují nikotin, který je návykový. Pro dospělé kuřáky, kteří by jinak s kouřením pokračovali, jsou však lepší volbou.

IQOS ILUMA je nejnovější přírůstek do rostoucího portfolia bezdýmných výrobků značky IQOS. Toto bezdýmné zařízení využívá revoluční technologii indukčního ohřevu tabáku bez nahřívací čepele a nutnosti čištění. Při jeho použití nedochází ke spalování tabáku, zařízení produkuje pouze aerosol, který obsahuje výrazně méně škodlivých látek než cigaretový kouř a je méně cítit ve srovnání s přechozími generami IQOS. I když není bez rizika, protože obsahuje nikotin, který je návykový, jedná se o lepší alternativu než pokračování v kouření.