Nejzajímavější atrakcí v Krušných horách je jízda po laně nad údolím

Nejzajímavější novou atrakcí v cestovním ruchu v Krušných horách se letos stala tzv. zipline, jízda po laně nad údolím. O výsledcích soutěže informovala Destinační agentura Krušné hory. Provozovatelé sportovního areálu v Klínech na Mostecku, kde je vedle zipline také bobová dráha a další zařízení pro rekreanty, si letní sezonu chválí. Rezervace si hosté dělají i na zimní pobyty. Řekl to vedoucí střediska Josef Dlouhý.

Cílem soutěže nazvané Krušnohorská NEJ je nejen propagace novinek v cestovním ruchu, ale chce také inspirovat organizátory akcí a investory. "Názor odborné veřejnosti v této soutěži stojí zcela stranou. Vítězí ten, komu dají lidé nejvíc hlasů. Je to ideální způsob, jak zjistit, co si lidé užívají. A propagaci Krušných hor pak zaměřit právě tímto směrem," uvedla ředitelka destinační agentury Petra Fryčková. Druhé místo patří jezeru Most, které vzniklo zatopením hnědouhelného dolu, třetí je Krušnohorský lidový dům v Nové Vsi v Horách.

Stavbu zipline provozovatelé dokončili loni na podzim, první turisté se svezli až 15. května, kdy mohl sportovní areál zahájit sezonu. Trasa po laně na elektrické kladce je dlouhá 2,2 kilometru a cesta ve vzduchu trvá osm minut. Na ocelové lano se člověk zahákne kladkou a po spuštění projede vzduchem rychlostí až 75 kilometrů v hodině. "Je to pátá nejdelší trasa v Evropě, v listopadu bylo vše zkolaudováno, ale zimní sezona vůbec nezačala, startovali jsme až v půlce května," uvedl Dlouhý. "Rádi bychom měli jako každý rok otevřeno do konce října a pak pravidelné jízdy obnovíme v zimní sezoně," řekl. Na sedáku může jet člověk s maximální váhou 130 kilogramů, může také jet dítě s dospělým, pokud dohromady tuto váhu nepřekročí.

K ziplině se využívá lanovka, která slouží v zimě lyžařům a v létě pěším turistům, cyklistům, bobistům. Zájem o novou atrakci je velký. Lidé nakupovali vouchery už na Vánoce jako dárek, rezervace se rychle naplnily na prázdniny a víkendy. "Celkově jsme s návštěvností areálu spokojeni. Mysleli jsme si, že loňská letní sezona bude rekordní, ale letos jsme o deset až patnáct procent čísla v návštěvnosti i tržbách překonali. Vše ale spočítáno zatím nemáme," řekl Dlouhý.

Na Klíny jezdili i letos hlavně Češi. Ze zahraničních návštěvníků převažovali Němci. Letní sezona provozovatelům kompenzovala ztráty za zimu. "My jsme naštěstí s letním provozem začali už někdy před deseti lety a postupně to vylepšujeme. Kdo spoléhal jen na zimu, bude mít problém přežít," řekl Dlouhý. Největším tahákem byla podle něj letos právě zipline dráha, přibylo i cyklistů v bike parku, lidé hojně využívali bobovou dráhu a půjčovali si kola i koloběžky. Obsazenost hotelu se blížila podle Dlouhého ke sto procentům. Služby chtějí provozovatelé dále zlepšovat, věří, že letos přijedou turisti i v zimě. "Rezervace už přijímáme i na zimu. Na léto nebyly prakticky žádné, ale během krátké doby se to naplnilo. Lidé to nechávali na poslední chvíli," dodal Dlouhý. Termíny pobytů v době lockdownu provozovatelé posouvali, ale většinou zálohy vraceli. Vládní programy podpory jako Antivirus nebo náhradu za uzavřený hotel a lyžařské středisko provozovatelé využili. "To ale krylo jen část nákladů, naštěstí nejsme úvěrově zatíženi, takže jsme to nějak zvládli," dodal Dlouhý.