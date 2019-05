Američané identifikovali vrak lodi. Ukázalo se, že převážela otroky

Výzkumníkům v americkém státě Alabama se podařilo identifikovat vrak lodi, který před více než rokem objevili pod bahnem řeky Mobile. Škuner zvaný Clotilda byl poslední známou lodí, která v roce 1860 z Afriky přivezla do USA otroky, napsala agentura AP s odvoláním na Alabamský výbor pro dějiny (AHC).

Dovážet otroky do Spojených států bylo sice nelegální od roku 1808, ale pašeráci lidí se přes Atlantik plavili dál ještě po desetiletí. Z poslední cesty ze západoafrického Beninu dovezli otrokáři do přístavu Mobile v Mexickém zálivu 110 zajatců. S lodí pak odpluli do říční delty severně od města a spálili ji, aby o jejich nelegální aktivitě nezůstal žádný důkaz.

Zbytky škuneru se loni v lednu podařilo najít místnímu reportérovi, na identifikaci lodi vědci od té doby pracovali.

Místní úřady objev považují za významný. "Objevení Clotildy je neuvěřitelným archeologickým nálezem," řekla Lisa Demetropoulosová Jonesová, výkonná ředitelka AHC. Podle ní příběh lodi "představuje jedno z nejčernějších období moderních dějin" a vrak je "jasným důkazem otrokářství".

Úřady zatím neoznámily, kolik toho z lodi zbylo a co se s nálezy bude dít dál. Rozměry a konstrukce podle nich ale odpovídají Clotildě, stejně jako použité materiály, včetně dřeva a částí vyrobených ze surového železa. Trosky také nesou známky ohně.

Clotildu nechal postavit majitel plantáží Timothy Meaher, který navzdory zákazu prosazoval znovuotevření transatlantického obchodu s otroky. Podle historičky Natalie S. Robertsonové se Meaher vsadil, že dokáže přivézt otroky tajně, aniž by ho úřady chytily, což se mu podařilo.

Po skončení americké občanské války se Afričané chtěli vrátit domů, chyběly jim k tomu však prostředky. Podařilo se jim ale koupit pár pozemků severně od Mobile, kde vznikla dodnes fungující komunita Africatown.

Podle kurátorky Mary Elliottové z Národního muzea afroamerických dějin a kultury je objev pro místní obyvatele důležitý. "Najde se mnoho příkladů - rasové nepokoje v Tulse v roce 1921, tato událost nebo dokonce i holokaust - o kterých se říká, že se to nikdy nestalo. Díky archeologii, bádání v archivech a vědě v kombinaci s kolektivní pamětí to nikdo nemůže popřít," řekla Elliottová časopisu National Geographic.