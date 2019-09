Komentované prohlídky, workshopy nebo experimenty doprovodí v pátek v Olomouci Noc vědců. Do akce se zde zapojí většina fakult a Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Pevnost poznání či fakultní nemocnice. Zájemci se budou moci dostat i do míst, která nejsou běžně přístupná, a poznat zázemí vědců nebo lékařů. Celostátní Noc vědců má letos podtitul Šetrně k planetě. Akci, která popularizuje vědu, si každoročně nenechá v Olomouci ujít několik tisíc lidí.

Olomoucká Noc vědců nabídne zájemcům podle pořadatelů sedm hodin zábavy a poznání v prostředí vědy, potrvá od 17 hodin do půlnoci. "V Olomouci se tradičně do akce zapojí Pevnost poznání, přírodovědecká fakulta, fakulta tělesné kultury, filozofická fakulta, pedagogická fakulta, cyrilometodějská teologická fakulta a lékařská fakulta. Bohatý program pro celou rodinu bude také ve Vědeckotechnickém parku UP, Aplikačním centru BALUO nebo ve Fakultní nemocnici Olomouc," uvedli pořadatelé na stránkách www.nocvedcu.cz.

Díky programu lidé mohou navštívit i místa, kam se běžně nedostanou. Příkladem je komentovaná prohlídka bývalé pevnosti Tafelberg, která byla vybudována na Tabulovém vrchu v letech 1839 až 1846. Centrální část areálu nyní slouží jako centrální spisovna fakultní nemocnice. Lidé mohou zavítat i do anatomického muzea lékařské fakulty nebo si mohou prohlédnout potrubní poštu fakultní nemocnice, zázemí transfúzního oddělení či centra asistované reprodukce.

Na programu budou také experimenty, které připravila především přírodovědecká fakulta. Nebudou chybět například pokusy s kapalným dusíkem, laserové bludiště, optické klamy, experimenty s elektřinou či ochutnávka řas na katedře botaniky. Za bezoblačného počasí budou moci návštěvníci na terase fakulty pozorovat noční oblohu. Na půdě fakulty zdravotnických věd si pak budou moci vyzkoušet speciální obleky a seznámit se s možnostmi dekontaminace.

Až do půlnoci se budou moci malí i velcí návštěvníci zapojit také her a soutěží včetně lezení na lezecké stěně nebo balancování na laně. Pro zájemce jsou připraveny také přednášky či workshopy. Fasáda Pevnosti poznání se o pátečním večeru rozehraje příběhem čtyř živlů. "Oheň, voda, vzduch a země budou hlavními prvky animace, která přinese příběh letošní Noci vědců na téma Šetrně k planetě. Projekce s prvky videomappingu se odehraje na středové části budovy a je součástí programu Festivalu VZÁŘÍ," řekla v pondělí mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Autorkou videomappingu je italská vizuální umělkyně Simona Noera známá také jako m0rf [von Kinocirkus].