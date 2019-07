Češi opět zabodovali na mistrovství světa v rychlopsaní

Téměř čtyřicet medailí z udělených 86 přivezli Češi letos z mistrovství světa v záznamu a zpracování textu na počítači. Soutěž se konala v hlavním městě Sardinie Cagliari od 12. do 20. července jako součást 52. kongresu mezinárodní organizace Intersteno. Nejúspěšnějšími účastníky celého šampionátu se stali žáci z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. Na svém webu o tom informovalo ministerstvo školství.

Češi v tomto tisíciletí na mistrovstvích rychlopísařů dominují a svou pozici obhájili i letos. Ziskem 38 medailí z 86 udělených za sebou Česká republika nechala i řadu jiných tradičně úspěšných zemí. Číňani dostali 17 medailí, Turecko deset a USA sedm.

Rychlopísaři z celého světa na šampionátu změřili své síly v sedmi soutěžích. Mezi těmi byly například opis textu, korektura textu, diktát, nebo přepis zvukové nahrávky, kterou si soutěžící mohli podle své potřeby zpomalit či zastavit.

Nejúspěšnějšími medailisty se stali sourozenci Johana a Jonáš Valovi z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. Oba získali ve svých věkových kategoriích pět zlatých a jednu stříbrnou. Johana soutěžila v kategorii žáků do 16 let, Jonáš letos poprvé v kategorii juniorů do 20 let. Na minulém mistrovství vybojoval v kategorii do 16 let devět medailí, z toho osm zlatých.

Velmi úspěšná byla v kategorii juniorů také studentka Slovanského gymnázia v Olomouci Martina Ivanova, která si odnesla dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Mezi rychlopísaři nad 20 let pak nejlépe Česko reprezentovali Petr Hais se ziskem jedné zlaté a jedné stříbrné medaile a Karolína Foukalová, která do ČR dovezla jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Světovou organizaci Intersteno založili v roce 1887 parlamentní a soudní stenografové v Londýně. Šampionát v záznamu a zpracování textů organizace pořádá každé dva roky. Češi v těchto soutěžích v posledních letech vynikají. Například v roce 2015 získali v konkurenci asi 500 účastníků z pětatřiceti zemí 46 z 91 medailí. O dva roky dříve obdrželi 53 z 96 medailí.

Zástupci organizace Intersteno se shodují v tom, že výuka ovládání klávesnice se ve školách v ČR i v dalších zemích zanedbává. Podle trenéra a zástupce ČR v Intersteno Jaroslava Zaviačiče je ideální s psaním na klávesnici začínat v deseti letech, kdy ještě nemají děti rozvinuté zlozvyky při práci s počítačem. Díky vysoké produktivitě při tvorbě textu se pak mohou rychlopísaři uplatnit například na různých jednáních včetně těch politických.