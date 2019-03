České památky představí letos rod Gallasů a Clam-Gallasů

Sezona, která začne na českých památkách v sobotu 30. března, bude věnována rodu Gallasů a Clam-Gallasů. V některých památkách se letos zvýší vstupné o deset až dvacet korun. Informovala o tom generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková. NPÚ má ve své správě více než sto hradů, zámků a dalších památek, které si loni prohlédlo 5,5 milionu lidí.

Devátým rokem památky pokračují v cyklu Po stopách šlechtických rodů, který připomíná kulturní, společenské a historické odkazy významných aristokratických rodů. Rod Gallasů a Clam-Gallasů je spojen zejména se severními Čechami. Ústředními památkami tohoto roku proto budou hrad a zámek Frýdlant, zámek Lemberk a hrad Grabštejn, kde bude stěžejní program Hradozámecké noci, která se letos uskuteční na přelomu srpna a září.

"Naším záměrem je prostřednictvím těchto akcí připomenout veřejnosti historický a kulturní odkaz významného šlechtického rodu, který se velkou měrou zasadil o rozvoj kultury nejen na severu Čech. Gallasové a Clam-Gallasové měli vazby na hudební velikány, jako byli Beethoven či Mozart, stáli u zrodu Vlasteneckého muzea v Čechách nebo pražské konzervatoře," uvedla Goryczková.

Do projektu se zapojí i další subjekty, například klášter v Hejnicích, kde je rodová hrobka, nebo Oblastní galerie v Liberci, kde připravili výstavu věnovanou historii rodu, která bude vyvrcholením celého roku. K vidění bude od poloviny prosince do začátku března 2020. Informace o akcích věnovaných připomínanému rodu jsou na webu NPÚ.

Zámek za prezidenta Masaryka

Letos památky NPÚ otevírají několik nových prohlídkových tras nebo objektů. Pražská Invalidovna přivítá první návštěvníky v pátek 5. dubna, kdy zahájí pravidelný návštěvnický provoz. Prohlédnout si barokní stavbu z 18. století z dílny stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera bude možné každý týden od pátku do neděle až do října a o vybraných státních svátcích. Invalidovna bude zpřístupněná do zahájení rekonstrukce, která by měla být dokončena do roku 2025. Nyní NPÚ připravuje podklady k tvorbě dokumentace.

Se zahájením sezony bude pro návštěvníky poprvé otevřen restaurovaný zahradní sál na zámku Lysice. Na zámku v Zákupech se letos otevře třetí okruh s názvem Zámek za prezidenta Masaryka, v některých dnech bude mimořádně zpřístupněno zámecké sklepení či historické provozní zázemí zámku. Nový okruh otevřou i zámek Stekník a zámek Jindřichův Hradec.

Na památkách se letos uskuteční řada akcí, které jsou na webu. Na zámku v Hradci nad Moravicí se například představí výstava grafik španělského malíře Francisca Goyi, v hospitalu Kuks budou barokní slavnosti, na Karlštejně vinobraní a na zámku Kratochvíle divadelní představení.

Zvýšené vstupné

K výročí 30 let od sametové revoluce připravuje NPÚ výstavu České památky po pádu železné opony, která představí proměny českého památkového fondu, a výstavu a publikaci s názvem Třicet nejvýznamnějších památkových obnov demokratické společnosti.

V letošní sezoně se na některých památkách zvýší vstupné o deset až dvacet korun, bude tomu tak například na zámku v Českém Krumlově, kde se zvedne ze 180 na 200 korun. Podle Goryczkové je to nutné kvůli vyšším nákladům například na energie. "Nejsou to závratné částky, ale NPÚ to velmi pomůže," dodala. V minulém roce měl NPÚ výnosy z pronájmů a vstupného 572 milionů korun, což je o sedm procent meziročně víc.

I letos čeká několik památek obnova. Jsou mezi nimi například hrad Karlštejn, zámek Vimperk, zámecký areál Uherčice nebo zámecký kopec v Náchodě. Ve většině případů se obnova památek návštěvnického provozu téměř nedotkne, avšak na Vimperku bude od července do září zpřístupněn jen Dolní zámek.