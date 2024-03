Český svaz curlingu představil nové logo a grafiku. Reprezentanti míří na mistrovství světa.

Curling je zimní olympijský sport, který má v ČR třicetiletou tradici. Jeho esencí je gentlemanský přístup a fair play a v podstatě se obejde bez rozhodčích. Právě z čistoty hry a tvaru curlingového kamene, připomínajícího písmeno C, vychází finální podoba značky Český Curling. Tvar je doplněn háčkem, symbolizujícím madlo kamene, které dotváří písmeno Č. Díky odlišným barvám kamene a madla jsou ve výsledku zastoupeny oba znaky, Č i C.

Samotná značka je provedena v barvách české trikolory a lze ji možné použít samostatně, pouze jako symbol. Barevná paleta využívá odstínů použitých v primární variantě loga, tedy modré a červené barvy, které tvoří základní vizuální identitu značky. Tyto odstíny lze použít samostatně nebo vytvářet kombinace a odstíny založené na těchto barvách. Díky tomu je dosaženo vizuální soudržnosti a jednoty v rámci veškerých aplikací a materiálů spojených se značkou.

Manželé Paulovi se vrací po mateřské

Na představení nového loga nemohli chybět ani reprezentanti a účastníci ZOH v Pekingu manželé Paulovi, kteří se po mateřské pauze vrací zpět k vrcholovému sportu. "Olympiáda pro nás byl neuvěřitelný zážitek, s výsledkem jsme byli spokojeni, hlavně se nám podařilo zviditelnit náš oblíbený sport. Nyní děláme vše proto, abychom se na ZOH znovu kvalifikovali. Našim nejbližším cílem je umístění v top 10 na nadcházejícím MS mixed doubles," uvedla Zuzana Paulová na tiskové konferenci, konané v prostorách curlingové haly na pražských Roztylech.

Dalšími reprezentanty, kteří se kvalifikovali a na mistrovství světa budou hájit české barvy je tým mužů, mistrů ČR již do roku 2018, ve složení: Radek Boháč, Lukáš Klípa, Martin Jurík, Marek Černovský a Lukáš Klíma. "Na mistrovství světa jedeme s cílem postupu do play off mezi nejlepších šest týmů, je to velmi důležité pro kvalifikaci na ZOH, budeme proto usilovat o co nejlepší výsledek," uvedl zde skip týmu Lukáš Klíma.

Curling je v Česku stále populárnější

V České republice je v současné době registrováno 30 curlingových klubů s členskou základnou přibližně 650 curlerů a curlerek, a to včetně handicapovaných sportovců. Jsou zde tři specializované haly - dvě v Praze a jedna v Brně. Curling se hraje také na zimních stadionech v Ostravě, Plzni, Jičíně, Opočně a Trutnově. Zásadním momentem pro rozvoj curlingu v ČR bylo otevření curlingové haly na pražských Roztylech v roce 2004.

Curling pořádá mistrovské soutěže ve všech kategoriích od žáků po seniory. Stabilně organizuje turnaje World Curling Tour juniorů, žen, mixed doubles a vozíčkářů. Nejbližší turnaj se uskuteční začátkem dubna, a to WCT Mixed Doubles Prague Trophy. Jedná se o nejlépe obsazený turnaj v historii a zúčastní se ho týmy 15 zemí, a to včetně účastníků posledních ZOH, určitě je na co se těšit.

Doposud nejvíce tento sport zviditelnili manželé Paulovi, kteří se na ZOH v Pekingu umístili na skvělém 6 místě. Za další zmínku stojí bronz na Zimní olympiádě mládeže 2020 v kategorii mixed doubles nebo stříbro na MS juniorek 2012 či bronz z ME mužů 2012.

"Díky podpoře NSA, MHMP, městské části Praha 11 a partnerů Alpine Pro, Allianz, Styrax zlepšujeme podmínky pro naše reprezentanty a reprezentantky a hledáme cesty, jak jejich činnost více profesionalizovat. Stále více se náš sport dostává na obrazovky, kde je možné sledovat prakticky všechny finálová utkání mistrovských soutěží, stejně jako na našem YouTube kanálu Český curling. Přenosy z nadcházejícího MS mužů budete moci sledovat na ČT sport," upozornil David Šik, předseda výkonného výboru Českého svazu curlingu a dodal: "Český svaz curlingu se uchází o kandidaturu na pořádání významné sportovní akce v roce 2026, která se zřejmě stane završením našeho mnohaletého působení na poli sportovní diplomacie, ale i naší koncepce pro roky 2021-2026. Zda jsme uspěli, budeme informovat v druhé polovině letošního roku."