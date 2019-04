"Čurající chlapeček" už neplýtvá. Vymočená voda se vrací do panáčka

Po dobu čtyř století je belgický čurající chlapeček - Manneken Pis - symbolem uvolněné belgické kultury, napsal list The Guardian. Ovšem k překvapení úředníků města Bruselu se ukázalo, že malá bronzová soška močí čistou, pitnou vodu přímo do odpadu. Denně takto proplýtvala tisíc až 2500 litrů, což by stačilo pro deset domácností.

Tento objev učinil technik kontrolující spotřebu Régis Callens poté, co na 61 centimetrů vysokou sošku namontoval vodoměr. "Mysleli jsme si, že je to uzavřený okruh a že nic nespotřebovává," řekl Callens. "Jeho vodoměr spadal mezi dalších 350-400, takže tomu nikdo nevěnoval příliš mnoho pozornosti."

Tento týden byl proto pod sošku nainstalován kanálek, který má zachytávat vymočenou vodu, a ta se pak bude vracet zpátky do panáčka. Později bude uzavřený okruh propojený s touto fontánkou upraven v souladu s její polohou na dlážděné ulici nedaleko Velkého náměstí ve středověkém centru belgického hlavního města.

"Můžeme s hrdostí prohlásit, že poprvé za 400 let nemočí Manneken Pis čerstvou pitnou vodu. Městská rada nyní hodlá provést inspekci všech fontán, abychom zabránili podobnému plýtvání," prohlásil bruselský městský radní Benoît Hellings.

"Zlepšíme také sledování všech zařízení ve školách a sportovních centrech. Měli bychom jít příkladem a povzbudit tak všechny v Bruselu, aby věnovali pozornost své spotřebě vody," dodal Hellings.

Turistická atrakce

Manneken Pis je dílem renomovaného barokního sochaře Jérôma Duquesnoye. Socha, jež přitahuje tisíce turistů, je kopií originálu z roku 1619, který je uložený v nedalekém městském muzeu.

Původ čurajícího cherubínka je sporný. Jeden z názorových směrů uvádí, že se vztahuje k legendě, podle níž vojáci loajální hraběti Godfreyovi III. z Lovaně posadili tehdy dvouletého šlechtice do košíku a ten umístili na strom, odkud močil na nepřátelské vojáky.

Příběh ze 14. století naopak uvádí, že se jedná o poctu místnímu chlapci jménem Julianske, jenž údajně zachránil město tím, že se vyčural na rozbušku zapálenou nepřáteli, kteří se snažili vyhodit do vzduchu obranné hradby města.

Manneken Pis má více než tisíc kostýmů a 130 krát v roce ho do nich oblékají. Jistý americký cestovní průvodce před časem vyvolal v Bruselu dost velký rozruch, když čurajícího chlapečka zařadil na seznam 45 nejpřeceňovanějších turistických atrakcí na světě.