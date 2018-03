Dosud nevídané snímky Marilyn Monroe jdou do aukce

Slavnou krásku Marilyn Monroe zná celý svět jako krátkovlasou blondýnku s výraznými rudými rty. Jak ale vypadala předtím, než vstoupila do Hollywoodu? Nově objevené snímky z doby "před velkou slávou" bude dražit americká aukční síň Heritage Auctions v polovině dubna.

Kolekci dosud nespatřených snímků s ikonickou Marilyn Monroe objevila rodina hollywoodského bodyguarda Aviva Wardimona, který pracoval pro filmové studio 20th Century Fox. Podle snímků je zřejmé, že se slavnou herečkou a modelkou se znal velmi dobře, rodina o tom však neměla ani tušení.

Podle odborníků snímky pochází ze 40. let, kdy bylo Monroe kolem 21 - 22 let - pořízeny tedy byly před tím, než v roce 1950 úspěšně vkročila do Hollywoodu. I proto by ji na snímcích jen málo kdo poznal, mladá herečka je na nich zvěčněna jako dlouhovlasá brunetka.

Na snímcích Monroe pózuje s Wardimonem, leží v kupě sena nebo zpívá na pódiu v Koreji. Aukční síň předpokládá, že každý snímek se prodá za tisíc dolarů (přes 20 tisíc korun). Wardimon i Monroe mají na fotkách různé oblečení, předpokládá se tedy, že nebyly pořízeny během jednoho dne, a že byli dobrými přáteli, kteří se často scházeli. O jejich vztahu však nejsou známé žádné detaily. Předtím, než Wardimon začal pracovat pro Holywood, s rodinou emigroval z Izraele do USA, později si změnili jméno na Blackmanovi.

Aukční síň kromě výjimečných fotografií nabídne zájemcům i jiné předměty spojené s Marilyn Monroe. Mimo jiné se bude dražit i podepsané obědové menu z roku 1954 z líbánek na Havaji s tehdejším manželem Joem DiMaggio, hvězdou baseballového týmu New York Yankees. "Jídlo bylo úžasné" napsala herečka na menu a podepsala se jako Marilyn Monroe DiMaggio. Předpokládá se, že menu následně věnovala číšníkovi nebo kuchaři - pokud by se jednalo o pouhého fanouška, nezmiňovala by se o jídle.

Aukce se uskuteční 15. dubna.