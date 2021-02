Evropská unie a Člověk v tísni: pomoc pro miliony lidí

Již 17 let trvá partnerství české organizace Člověk v tísni s humanitární agenturou Evropské unie ECHO a nyní se prodloužilo o dalších sedm let. Díky finanční podpoře Evropské unie tak může Člověk v tísni poskytovat nezbytnou humanitární pomoc mnohonásobně většímu počtu lidí v zemích, jako je například Sýrie, Ukrajina, Etiopie, Nepál nebo Demokratická republika Kongo. Při posuzování svých potenciálních partnerů prověřuje ECHO organizace náročným systémovým auditem, v němž česká organizace opět uspěla.

"Člověk v tísni je partnerem ECHO nepřetržitě již od roku 2004 a tato spolupráce byla v posledních letech klíčová pro pomoc lidem nejen v zemích, kde probíhá válečný konflikt, ale také tam, kde dochází k přírodním katastrofám. Za tu dobu se nám v rámci spolupráce podařilo realizovat 66 projektů na pomoc lidem za celkem 100 milionů eur. Podpora Evropské unie je pro nás zásadní, protože díky ní můžeme rozšiřovat naši práci a pomáhat lidem v tísni po celém světě," říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

V rámci jednoho takového projektu, který většinou trvá po dobu jednoho roku, jde na pomoc ohroženým lidem průměrně 40 milionů korun. Ten největší, díky němuž Člověk v tísni pomáhal lidem zasaženým válkou v Sýrii, byl v hodnotě 200 milionů korun. Právě v zemích, kde probíhá válečný konflikt, je objem pomoci díky evropské spolupráci největší. Člověk v tísni se zaměřuje především na zajištění těch nejzákladnějších potřeb, jako je bezpečné přístřeší, potraviny, pitná voda či hygienické potřeby, a poskytuje také psychosociální pomoc.

"Člověk v tísni je náš dlouhodobý, spolehlivý partner, který je vždy ochotný riskovat, aby se dostal k těm nejohroženějším lidem. Společně poskytujeme potřebným jídlo, vodu, hygienické potřeby, přístřeší a hotovostní pomoc ve složitých krizích, jako je například situace v Sýrii. Doposud jsme poskytli 2,6 miliardy českých korun na pomoc těm nejohroženějším lidem ve 12 zemích," říká Paraskevi Michou, generální ředitelka ECHO.

Dokumentární filmy

Vedle samotné pomoci přináší Člověk v tísni z těchto zemí pravidelné informace, příběhy tamních obyvatel a upozorňuje na význam humanitární pomoci. V rámci spolupráce s Generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) Evropské unie tak Člověk v tísni české veřejnosti představil například desetidílný seriál To jsme my, to je Ukrajina, který zachycuje válku očima pěti obyčejných lidí žijících na východní Ukrajině.

Vybrané příběhy dalších Člověk v tísni vyobrazil i v krátkých animovaných videích a pravidelně informuje mimo jiné i o životě lidí na severu Sýrie a o problémech, který život ve válce přináší. S podporou EU tak vznikla například interaktivní stránka popisující, jak vypadá zima ve válkou zmítané Sýrii.

Psychologická pomoc

V současnosti Člověk v tísni díky financování a podpoře Evropské unie kromě již zmíněné Sýrie a Ukrajiny pomáhá také v Nepálu, Demokratické republice Kongo, Etiopii a od loňského roku také v Arménii. Tam Člověk v tísni ve spolupráci s ECHO podporuje lidi, kteří utekli z Náhorního Karabachu, i hostitelské komunity.

Vedle zabezpečení přístřeší na zimu tato pomoc obnáší mimo jiné i zajištění základních hygienických potřeb nebo finančních příspěvků na nezbytné výdaje. Člověk v tísni bude na místě poskytovat také specializovanou psychologickou pomoc, aby se lidé, které konflikt postihl, lépe vyrovnali s jeho dopady. Pomoc tak poputuje k téměř 30 000 lidí a 35 místním organizacím.

Vedle výše zmíněných zemí Člověk v tísni díky podpoře EU v minulosti pomáhal také v Afghánistánu, Iráku, Kambodži, Mongolsku nebo Turecku.

Přírodní katastrofy

Díky evropským prostředkům Člověk v tísni pomáhá lidem připravit se na přírodní katastrofy a zmírnit jejich dopady. Pro miliony lidí v Kambodži jsou každoroční hrozbou záplavy a donedávna žili v záplavových oblastech bez téměř jakéhokoliv varování před blížící se povodní. Člověk v tísni proto v Kambodži vytvořil systém včasného varování, který lidem ohroženým povodněmi zachraňuje životy.

O přicházející povodni se totiž dozvědí s předstihem a mohou se nejen dostat včas do bezpečí, ale také se například postarat o svá zvířata, která pro ně mnohdy představují jediný zdroj obživy. Podobný systém včasného varování pomocí SMS využívají také pastevci v Mongolsku, kteří se s předstihem dozvědí o přicházejících extrémních mrazech nazývaných dzud.

Partnerství Člověka v tísni a ECHO začalo v roce 2004, když Česká republika vstoupila do Evropské unie. Člověk v tísni, už tehdy jako jedna z největších humanitárních organizací z dvanácti nových členských zemí, podepsal s kanceláří ECHO první dlouhodobou smlouvu o partnerství.

"Měli jsme už připravené projekty na pomoc v Čečensku a Afghánistánu a ECHO o naší práci dobře vědělo. První smlouvu jsme podepsali v den vstupu České republiky do EU, druhou o měsíc později," vzpomíná ředitel Humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni Jan Mrkvička, který tehdy stál za projektem na pomoc navráceným vnitřním uprchlíkům v Afghánistánu.

Vítaný partner

EU se tak ze dne na den stala s prvním milionem eur, který svěřila Člověku v tísni, největším zahraničním donorem organizace. "Věděli jsme, že ECHO chce mít partnery mezi novými členskými zeměmi a že jsme jako česká organizace jako nový partner vítaní. Od té chvíle jsme ale byli pod drobnohledem každoročních organizačních auditů a ECHO nás postupně jemně tlačilo ke stále větší profesionalizaci práce," dodává Mrkvička.

V krizích a při humanitárních katastrofách může Člověk v tísni okamžitě zahájit pomoc díky financím z fondu Klub přátel Člověka v tísni, do něhož dárci přispívají pravidelně. Tyto finance standardně ze začátku pokryjí to nejnutnější a následně je možné pomoc výrazně rozšířit díky finanční podpoře a intervenci Evropské unie.

Evropská unie se však nevěnuje pouze podpoře lidí sužovaných válkami nebo přírodními katastrofami za hranicemi Evropy. Pomáhá i v Evropě, pro Česko například koordinovala dodávku plicních ventilátorů během koronavirové krize, nyní pomáhá s dodávkami pomoci po zemětřesení v Chorvatsku nebo koordinuje zásahy při ničivých požárech v Řecku a dalších zemích.