Hasičský sport získává na oblibě, zvláště dominuje na vesnicích

Zájem o hasičský sport mezi mladými výrazně roste. Počet organizovaných členů od tří do 18 let ve spolcích v celé republice vzrostl za 15 let o dvě třetiny na 60 tisíc mladých hasičů a hasiček. V pondělí v Plzni to řekla Monika Němečková, náměstkyně starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V krajském městě v pondělí začalo mládežnické mistrovství ČR v požárním sportu. Akce potrvá do 5. července. Spolků je v Česku zhruba 8 tisíc, města a obce je podporují stále více.

Ze 60 tisíc mladých hasičů a hasiček jich podle Němečkové 45 tisíc intenzivně sportuje po celý rok. "Na obcích poslední dobou hasiči hrají prim a zůstali trochu osamoceni. Dříve se prolínali se Sokolem, rybáři, Červeným křížem. I v té veřejné činnosti je to znát," uvedla. Desetitisíce dětí z hasičských spolků soutěží nejprve v okresních a poté v krajských kolech.

Hasičský sport, který je organizován výhradně ve spolcích, je průpravou na budoucí členství mladých v jednotkách dobrovolných hasičů, které už fungují jako organizační složky obcí. "Pohyb nám slouží k tomu, abychom měli děti zdatné do budoucna do jednotek," řekla Němečková. Podle ní se v desetičlenných týmech uplatní i ti méně zdatní, například v technických a kolektivních disciplínách.

V pondělí soutěžilo 14 desetičlenných týmů mladých hasičů do 15 let. Po nich přišly na řadu osmičlenné dorostenecké skupiny do 18 let. Mají šest disciplín od závodu všestrannosti po požární útok.

"Tyto soutěže jsou strašně důležité a je to základ činnosti spolků. Bez požárního sportu by těžko přitáhly mladé hasiče," uvedl ředitel krajských profesionálních hasičů František Pavlas. Děti podle něj získají fyzickou zdatnost i naučí se činnosti, které poté využijí jako dobrovolní hasiči. Zatím se daří týmy udržet, ale problémem je to, že se mladí obecně chtějí stále méně hýbat a málo sportují, dodal Pavlas. V Plzeňském kraji sice klesá počet jednotek dobrovolných hasičů, ale poté v obci dále funguje spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který pracuje s dětmi a pořádá akce.

Plzeň aktivity mladých hasičů podporuje. "Dělají to zadarmo a zaslouží si podporu," řekl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Krajské město má v dobrovolných jednotkách 250 hasičů, ve spolcích jsou tisíce lidí. Město jim dává ročně několik milionů korun.