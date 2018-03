Jaro začne v Praze výlovem rybníků. Rybáři zahájí v Hloubětíně

Letošní jaro začne v hlavním městě výlovem čtyř rybníků. Nejprve 22. března rybáři Českého rybářského svazu vyloví Hořejší rybník v Hloubětíně, do konce měsíce pak Hamerský a Hornomlýnský rybník. V dubnu jarní výlovy završí výlov rybníku Mydlinka v Praze 22. Na svém webu o tom informovaly Lesy hlavního města. Výlovy dvou rybníků doprovodí program pro mateřské a základní školy.

Na Světový den vody, který se od roku 1993 slaví každoročně 22. března, nabídne program zaměřený na vodní ekosystém výlov Hořejšího rybníka v Hloubětíně. O pět dní později se děti a další zájemci u Hamerského rybníku v Záběhlicích dozví o významu vody v krajině, o rybářství a rybářském řemesle i zvířatech, která žijí v rybníce a jeho okolí. Dále rybáři vyloví 29. března Hornomlýnský rybník v Praze 4 a rybník Mydlinka v Praze 22.

Výlovy rybníků se konají zejména na podzim, využít lze ale i chladné jarní dny. Loni na podzim rybáři vylovili 26 pražských vodních ploch. V pražských rybnících žijí kapři, líni, amuři, sumci, candáti a další druhy ryb. Všechny ryby chované v pražských rybnících se používají k nasazování do revírů, například do Vltavy, Berounky, Labe či do nádrží, jakou jsou Hostivařská přehrada či Džbán, a také pro sportovní rybolov.