KVÍZ: Výročí Velké francouzské revoluce. Co o ní (ne)víte?

Přesně před 230 lety, 14. července 1789, dobyl prostý lid vedený markýzem de La Fayettem Bastilu a odstartoval tím Velkou francouzskou revoluci. Do té doby nevídaná událost, který svrhla tisícileté pořádky v Evropě: moc krále, šlechticů a církve si vzali obyčejní lidé. Mělo to však velké krvavé následky. Co všechno si o Velké francouzské revoluci pamatujete, si můžete vyzkoušet v našem kvízu.