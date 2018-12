Lesem se line píseň Imagine od Lennona. Má odradit sebevrahy

Japonský hudebník pouští z reproduktorů hudbu na okraji lesa Aokigahara nechvalně známého jako japonský les sebevrahů ve snaze odradit lidi, aby si zde vzali život. Doufá, že písně jako například Imagine od Johna Lenona, jim pomohou vymanit se z beznaděje, napsal server Independent.

Šedesátiletý Kjoči Watanabe u lesa pod japonskou horou Fudži pouští z reproduktorů rockové, popové i hiphopové hity. Hudebník mimo jiné občas sám zpívá do mikrofonu a hraje na kytaru. Morbidní reputace se lokalitu snaží zbavit už osmým rokem.

Les Aokigahara má v Japonsku smutnou pověst místa vyhledávaného lidmi, kteří si přejí smrt. V lese se totiž může člověk snadno ztratit a trvá dlouho, než ho někdo najde. Úřady v oblasti umístily tabule, které vyzývají potenciální sebevrahy, aby raději vyhledali lékařskou pomoc a nepokoušeli se ukončit svůj život.

Podle serveru Independent lokalita byla ve 20. století často využívaná pro příběhy o sebevrazích v literárních novelách i filmech. Spojení sebevražd s lesem se stalo v mysli některých lidí natolik silné, že sem za tímto účelem začali přijíždět.

