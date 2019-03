Lyžaři si nadále užívají sněhu, běžkaři vyrazili nalehko

Hlavní střediska Krkonoš a Orlických hor o víkendu obsadily tisíce lyžařů. Velký nápor byl hlavně v sobotu, kdy na horách panovalo slunečné počasí. V neděli bylo zataženo, ve vyšších partiích hor byla silná mlha. Od pondělí budou v provozu už jen hlavní či výše položená střediska. Sněhu je na sjezdovkách nadále dostatečná vrstva o síle od 30 do 110 centimetrů.

Lyžování bylo kvalitní zejména dopoledne, později se na sjezdovkách z mokrého sněhu tvořily muldy. Sobotní slunečné počasí si užili i běžkaři na hřebenech Krkonoš. Na běžkařské magistrále mezi Výrovkou a bufetem byly podle zjištění zpravodaje v sobotu stovky běžkařů, mnoho z nich jen v kraťasech a tričku.

Ve SkiResortu Černá hora-Pec lyžovalo o víkendu zhruba 7000 lidí. "Většina lyžařů přijela v sobotu, kdy panovalo slunečné počasí. K dispozici měli zhruba 30 kilometrů sjezdovek v areálech Černá hora, Pec pod Sněžkou a Velká Úpa," řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Od pondělí budou otevřené areály Černá hora a Pec pod Sněžkou, kde na sjezdovkách leží od 30 do do 90 centimetrů sněhu. V provozu by mohly být do 7. dubna.

Dnes SkiResort ukončil přepravu lyžařů rolbami z Černé hory do Pece pod Sněžkou a provoz navazujícího skibusu z Pece do Janských Lázní. Naposledy dnes byla otevřená Černohorská sáňkařská cesta.

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn by měla sezona pokračovat nejméně do 7. dubna. Od pondělí budou mimo provoz některé vleky, mimo provoz bude i černá sjezdovka na Medvědíně. Areály Horní Mísečky a Medvědín pojedou do neděle 31. března. "Část Svatého Petra a Hromovka pojede určitě do 7. dubna, případně až do 14. dubna," uvedl ředitel areálu René Hroneš.

Skiareál Herlíkovice u Vrchlabí dnes přerušil provoz a opět se na poslední lyžování v sezoně rozjede od 29. do 31. března. V Malé Úpě na hřebenech Krkonoš sezona vyvrcholí v sobotu 30. března akcí maloúpský Moopstock. Areál Mladé Buky dnes ukončil sezonu. "V sobotu bylo pěkné lyžování, přijelo asi 150 lidí. Dnes byla návštěva výrazně slabší," řekla ČTK vedoucí střediska Kateřina Pilařová.

V provozu zůstávají nadále velká střediska v Orlických horách v Říčkách a v Deštném. V Říčkách plánují konec sezony na 6. dubna, kdy budou tradiční Bafuňářské závody s lyžováním v maskách a s přejezdem přes lagunu vody pod červenou sjezdovkou. V Deštném chtějí ukončit sezonu s koncem března. V sobotu se v Deštném konaly tradiční slavnosti příjezd Rampušáka.

V Krkonoších stále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Horská služba nedoporučuje vstupovat na svahy se sklonem větším než 35 stupňů. Na hřebenech Krkonoš je kolem 220 centimetrů sněhu. Místy hrozí i laviny velkých rozměrů. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.