Muzeum autíček láká na nostalgii i unikátní modely

V gotické tvrzi Příseka se nachází unikátní muzeum, které každého nostalgicky navrátí do dětských let. Ve čtyřech patrech zrekonstruovaného hradu nedaleko Jihlavy každý najde hned několik hraček, které jako dítě miloval. Pravděpodobně největší existující sbírka modelů autíček vyrobených od roku 1910 až do 90. let převážně v Československu čítá neuvěřitelných deset tisíc exponátů.

Autíčka bakelitová, plechová i plastová... vitríny na hradě Příseka jsou plné různobarevných dopravních prostředků, poháněných setrvačníkem, bez pohonu, natahovacích i na baterie. Muzeum nashromáždilo tisíce exponátů, tedy většinu československé výroby hraček. "Mnoho návštěvníků se diví, kolik hraček se u nás vyrábělo. Často si myslí, že většina tehdejší produkce přicházela z DDR nebo z Maďarska, ale není to tak. Československo bylo a Česko dodnes je hračkářskou velmocí," říká ředitel muzea Robert Švec.

Unikáty i strhující příběhy hraček

Mezi vystavovanými hračkami je celá řada unikátů. Například vláčky vyrobené firmou Lastra, které Ladislav Stránský, majitel firmy na módní přezky, udělal pro svého syna a zahájil tak výrobu hraček v této firmě. Vzácná je také černá Tatra 613, u které se dochované kusy počítají na jednotky. V černé se autíčka nevyráběla, protože tehdejší soudruzi barvu označili za nevýchovnou pro děti, takže modely "papalášské Tatrovky" vznikaly jen jako dary výše postaveným činitelům. Nejvzácnější hračky dosahují hodnoty i statisíců korun.

Sběratelská vášeň

I ve vitríně, kde je vedle sebe více podobných modelů, se skrývají vzácnosti. "Nejcennější pro sběratele je hračka i s původním obalem, protože dítě běžně krabičku roztrhá a vyhodí. Zachovalých krabiček je tak velmi málo a mezi sběrateli jsou vysoce ceněné," uvádí Švec s tím, že původní krabička často i ztrojnásobí hodnotu modelu. Stejně jako u skutečných automobilů se i kolem modelů sdružuje komunita sběratelů. Ta na jedné straně zachraňuje historické hračky před zničením či vyhozením.

Poklady z půdy

Muzeu se za tři roky fungování podařilo soustředit 10,5 tisíce modelů. Velkou část tohoto čísla tvoří sbírky tří nadšených sběratelů, z nichž dva přetavili své sběratelské nadšení do civilních povolání. Jedním z nich je již zmiňovaný ředitel muzea Robert Švec, tím druhým je pak jednatel společnosti Abrex Radek Bukovský. Jedině zapálení sběratelů umožnilo vznik příseckého muzea a jejich láska k autíčkům prostupuje i celou expozici. Snaha získat všechny modely a pokud možno všechny barevné varianty však naráží na nedostatek podkladů. I proto je v muzeu jedna vitrína věnována darům návštěvníků

Nejen pro pány kluky

V posledním patře muzea je připravena také expozice hraček pro holčičky. Firmy, které vyráběly modely škodovek, liazek, tatrovek a dalších vozů, dělaly také panenky, nádobíčko, kuchyňky, deskové hry, slavné Magické tabulky a další hračky a hry. Na závěr prohlídky si návštěvníci mohou odpočinout v kavárně, dát si kávu nebo dort.



Více o muzeu najdete na www.muzeumauticek.cz.