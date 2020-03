Muzeum představilo dosud nezveřejněnou nahrávku Masarykova projevu

Dosud nezveřejněnou nahrávku části projevu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (TGM) představilo Národní muzeum. Řeč přednesl 7. března 1930 v den svých 80. narozenin na Pražském hradě. Okolnosti zpřístupnění nahrávky, která se zachovala zřejmě jen náhodou, zástupci muzea popsali na tiskové konferenci.

Projev "o potřebách národa a státu", který zazněl ve Vladislavském sále, byl ve své době přepsán a zveřejněn v tisku. Nahrávka, která zaznamenala zhruba polovinu projevu, však přináší i dosud neznámou pasáž, kdy TGM děkuje poslancům a senátorům za únorové přijetí dvou zákonů k uctění prezidenta. Prvním byl Zákon o zásluhách T. G. Masaryka, druhým zákonem pak bylo Masarykovi ze státního rozpočtu věnováno 20 milionů korun k využití podle uvážení.

Filip Šír z digitalizačního oddělení muzea upozornil na to, že Masaryk neměl rád, když ho nahrávali, zvukových záznamů tedy neexistuje mnoho. I okolnosti nálezu fonografického válečku jsou kuriózní. Šlo například o zvláštní formát. "Je to voskový, hnědý váleček, atypický, 14 centimetrů, který zaznamenal 15 minut. Normální komerční válečky měly tři až čtyři minuty. Navíc tento váleček můžeme přirovnat k diktafonu, záznam z něj měl být později smazán. Správně by ten záznam prostě neměl existovat," řekl Šír. Přesto se pak váleček dostal do Československého rozhlasu a v 60. letech putoval do Národního muzea, kde ho po více než půlstoletí přehráli a digitalizovali s pomocí zařízení Endpoint. Nahrávku Národní muzeum zveřejní na svém webu.

V projevu Masaryk hovořil o podobě demokracie, tehdejší krizi, ale i potřebě lepšího financování vědy a reformy školství. V části zaznamenané pouze písemně i o zdravotnictví či zahraniční politice. "Obsah je zajímavý v tom, jak je nadčasový, jak Masaryk civilním a moudrým způsobem definoval, co je třeba učinit pro rozkvět republiky," podotkl ředitel muzea Michal Lukeš.

Zástupci muzea doufají, že se v budoucnu podaří objevit i další část projevu. Upozornili, že digitalizace zvukových záznamů je jednou ze současných priorit muzea, hlavní etapa má začít příští rok. Ve fonotéce Českého muzea hudby je podle Šíra na 100 tisíc zvukových nosičů. V budoucnu by díky moderním technologiím mohly být objeveny a digitalizovány například záznamy operních pěvců z počátku 20. století a další historické skvosty.