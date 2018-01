Muzeum šunky zavírá. Proč chodilo málo lidí?

V Barceloně se po třech letech chystají uzavřít Muzeum španělské šunky, důvodem je pokles návštěvníků a tržeb. Podle provozovatele k menšímu zájmu turistů o atrakci přispěl teroristický útok v Barceloně z loňského léta, politická situace v Katalánsku i zákaz radnice prodávat v muzeu potraviny, poznamenal katalánský deník El Periódico.

Muzeum šunky, nazývané Jamón Experience (Šunkový zážitek), fungovalo tři roky v centru Barcelony na slavné a rušné třídě La Rambla. Vstupné stálo 19 eur (asi 450 Kč) a v ceně byla komentovaná půlhodinová prohlídka zakončená ochutnávkou různých druhů španělské šunky. Návštěvníci se v muzeu mohli seznámit i se způsobem přípravy této specifické lahůdky.

Provoz muzea byl závislý zejména na zahraničních turistech a na také na prodeji šunky. Podle provozovatele bylo potřeba na udržení chodu zařízení asi 50 tisíc návštěvníků měsíčně, což se nedařilo.

Základ přípravy španělské šunky (jamón) spočívá v nasolení a dlouhém zrání (sušení). Podobá se italskému prosciuttu, což je také vepřová sušená šunka. Ty nejdelikátnější španělské šunky zrají až čtyři roky, minimálně by ale měly zrát devět až 12 měsíců. Existují dva základní druhy španělské šunky: jamón serrano (z masa bílých prasat) a jamón ibérico, která se dělá z masa černých iberských prasat. Jde o speciální druh černých vepřů, kteří se chovají na Pyrenejském poloostrově.

