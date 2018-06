Na řeku vyplulo 1900 plastových kachniček

V Českém Vrbném u Českých Budějovic se v neděli posedmé konal dobročinný závod plastových kachniček. Ve vodáckém areálu jich na vodu během odpoledne vyplulo přes 1900. Výtěžek pomůže rodinám pečujícím o malé děti s postižením. Akci nazvanou Pusť kačku pořádá nezisková organizace I MY, která těmto rodinám pomáhá, spolu s organizací APLA Jižní Čechy, jež podporuje lidi s autismem. Během minulých šesti ročníků závodů se jim v součtu podařilo vybrat 796 tisíc korun.

"Jsme největší kachní závod v celé České republice," řekla s nadsázkou Kateřina Chovančíková zastupující organizátory. Podívat se na něj dnes přišly stovky lidí. Výtěžek bude okolo 170 tisíc korun.

Malou kachničku mohl přidat do závodního hejna kdokoliv, kdo přispěl 50 korunami. Organizátoři pak 1908 těchto hraček vysypali z mostku do vodního kanálu, kde je zdržovaly peřeje. "Proto se nedá odhadnout, která kačka dorazí do cíle nejdřív," podotkla Chovančíková.

O kus dál odchytávali kachničky dobrovolníci. Majitelé 60 nejrychlejších kachen se podělili o připravené ceny. Samostatně závodily velké nafukovací hračky rovněž ve tvaru kachen, u nichž startovné představovalo 2500 korun. Vyplulo jich čtyřiatřicet. Podrobnosti k projektu jsou na webu.