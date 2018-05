Nádraží na Osoblažské úzkokolejce projdou rekonstrukcí

Čtyři obce ležící podél trati Osoblažské úzkokolejky na Bruntálsku připravují rekonstrukci nádražních budov za 27 milionů korun. Odkoupí je od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) přibližně za 1,65 milionu korun. První z budov, nádraží ve Slezských Rudolticích, by mělo být opraveno ještě letos. Řekl to starosta Osoblahy Antonín Rous, který je členem správní rady společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, jež obce sdružuje.

Zástupci SŽDC dnes při zahájení turistické sezony v místě symbolicky předali klíče od budov starostům. Budovy jsou většinou nevyužívané a opuštěné. Kromě Osoblahy a Slezských Rudoltic jsou ve společnosti ještě obce Liptaň a Bohušov. "Samotná dráha včetně zbylých pozemků zůstává nadále v majetku a údržbě SŽDC," uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Osoblažská úzkokolejka vede z Třemešné do Osoblahy. Dráha má atypický rozchod 760 milimetrů a pravidelná osobní doprava na ní je od roku 1898. Je zajímavá i svou klikatostí - na 20 kilometrech je celkem 102 oblouků a je na ni i nejmenší oblouk v síti SŽDC, který má poloměr pouhých 75 metrů.

"V současné době jsme těsně před podpisem smluv o odprodeji nádražních budov, další fáze bude rekonstrukce. Už máme architektonické studie na všechny nádražní budovy," řekl starosta Rous.

Jde o pět zděných budov a dvě dřevěné zastávky. "Budou tam infocentra a věci, které podpoří cestovní ruch v oblasti. Budou tam půjčovny kol nebo elektrokol, aby si lidé, když přijedou, mohli třeba půjčit kolo, dojet do Krnova a tam ho vrátit," řekl Rous.

Budovy chtějí obce rekonstruovat částečně z vlastních zdrojů, ale doufají, že prostředky získají i z česko-polského projektu, který se chystají podat. Podle osoblažského starosty mají přislíbenou také případnou pomoc od Moravskoslezského kraje, který už poskytne společnosti sedm milionů korun na koupi budov a opravu první z nich. V regionu Osoblahy je vysoká nezaměstnanost a rozvoj turistiky by mu mohl pomoci.

"Máme předběžný příslib, že můžeme začít s rekonstrukcí ještě před podpisem. V září bude oslava 120 let úzkorozchodné dráhy a do té doby by budova v Rudolticích měla být opravena," řekl Rous. V příštím roce by se podle něj měla stihnout ještě minimálně rekonstrukce nádraží v Osoblaze, všechny budovy by mohly být opraveny během čtyř let.

"Obchodní případ je v konečné fázi, uzavírá se kupní smlouva. Předpoklad převodu v katastru nemovitostí na nabyvatele je při optimálním průběhu legislativních procesů zhruba červenec nebo srpen letošního roku," uvedl ředitel Oblastního ředitelství SŽDC v Ostravě Jiří Macho.