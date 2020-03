Nová kniha radí, jak projít Krkonoše s kočárkem i bez něj.

Patříte mezi rodiče, kteří rádi tráví čas s dětmi v přírodě, především pak na horách? Máte rádi výlety, kde se zabaví nejen starší děti, ale zvládnete je pohodově projet i s kočárkem? Pak si nenechte ujít cestovního průvodce Krkonoše s dětmi - s kočárkem i pěšky. K zakoupení je nyní v předprodeji na crowdfundingové platformě.

Autorkou knihy je Veronika Haláková, maminka dvou malých dětí (3 a 6 let), která miluje hory. Své zkušenosti nejen s kočárkovými trasami v horách začala před 5 lety sepisovat na web www.skocarkemnahory.cz.

Proč vlastně web vznikl? "Hory miluji od malička a tuhle lásku se snažím předat i svým dětem. Když jsme přijeli poprvé se synem do Krkonoš, ještě ani nechodil. Hodně jsme využívali nosítka, ale pak začal preferovat kočár. Do hor jsme jeli tedy vybaveni sporťákem a naprostým minimem informací o tom, jaké trasy v Krkonoších projedeme. Když jsme s otázkou: "A zvládneme to s kočárkem?" neuspěli ani u místních, zrodil se nápad. Vytvořit webové stránky s co největším množstvím kočárkových tras v našich horách, aby další rodiče ušetřili čas při jejich hledání," říká Veronika.

Později se rodina rozrostla, obě děti kočárkům postupně odrostly a prochozených tras v Krkonoších přibývalo. "Vím, jak je někdy těžké vymyslet výlet tak, aby si ho užili jak rodiče, tak děti. Proto jsem se rozhodla sepsat námi ozkoušené trasy do jedné knihy a usnadnit rodičům plánování dovolené. Jsem velmi ráda, že se ke mně přidalo několik maminek, které se svými tipy přispěly. Díky tomu v průvodci najdete více než 40 krkonošských turistických tras a tipů na výlet, které zvládnete s kočárkem a s malými chodci (do cca 8 let). Všechny otestovaly naše děti," popisuje Veronika.

Díky osobním zkušenostem se dozvíte, zda vás na dané trase čeká hřiště, zábavní prvky pro starší děti nebo občerstvení, a zda to půjde s kočárkem hladce, nebo bude potřeba více síly. V průvodci najdete primárně výlety v okolí Janských Lázní, Pece pod Sněžkou, Velké a Malé Úpy, Špindlerova Mlýna, v menší míře je zastoupené i Benecko a Harrachov. "Krkonoše jsou nádherné celé, nicméně další oblasti nemáme natolik zmapované, abychom je do knihy mohli zařadit," vysvětluje autorka.

Kniha je až do začátku dubna k zakoupení na HitHitu. Kromě samotného průvodce jsou tu k zakoupení například plecháčky, placky nebo venkovní bojovka s autorkou knihy.