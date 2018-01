O bednářské výrobky je zájem, vracejí se k nim lidé i firmy

O bednářské výrobky je zájem, k tradičním věcem ze dřeva se vrací lidé i firmy. Jediný bednář ve Zlínském kraji, Josef Fryzelka z Vlachovic na Zlínsku, vyrábí sudy na lihoviny i víno, kádě, vany i dřevěné květináče. Kromě tradičních výrobků se však stále objevují novinky, často na ně přijdou sami zákazníci, řekl Fryzelka, který již získal několik ocenění, obsadil také druhé místo v soutěži Živnostník roku 2017.

"Například klasické troky na zabijačku prasat. Jeden zákazník vymyslel, že by je chtěl na chalupu, tak jsme to nazvali chalupářská vana a najednou všichni chataři chtějí vanu jako troky. Je to vana, kterou si dva lidé přenesou kamkoliv chtějí. Dělají se taky různé věci pro reklamní agentury, pivaři vymýšlejí soutěže na pivní slavnosti, kde se ukazuje, jak se sestavují sudy, děláme takové polotovary. Pořád se objevují novinky, neděláme jen klasiku, ale i atypické věci," uvedl Fryzelka. Zájem je podle něj i o nádoby na vodu pod okapy, kádě na kvas či zrání bylinek, květináče.

Fryzelkovo rodinné bednářství, které založil již jeho praděd, vyrábí sudy s objemem od pěti do 600 litrů. "Malých sudů do 50 litrů uděláme asi 30 ročně, těch větších sto až 120," řekl Fryzelka.

"Jak třeba lihovary, tak soukromníci se k tomu dnes hodně vracejí. To samé dřevěné vany, dřív jsme jich dělali pár ročně, dnes je to přes sto kusů van. Nejen soukromníkům, ale i různým lázním, kdo má dřevěný domeček, chce dřevěnou vanu. Kouzlo je v tom, že skoro hodinu v tom máte teplou vodu, všechno vás hřeje. To samé vinaři, proč dávají do dřeva, protože vědí, že to jsou čistá a přírodní vína," uvedl Fryzelka. Bednář vyrábí také různé repliky pro muzea či tradiční výrobky, které dnes lidé opět objevují, díže na chleba či nádoby na výrobu sýrů.

Fryzelka používá dřevo z co nejbližšího okolí. "Dřív jsem zaručoval dřevo z Bílých Karpat, už je ho ale málo. Nyní beru ze Slovenska a jižní Moravy," uvedl. Pracuje pouze se dřevem, které se v regionu přirozeně vyskytuje, ročně zpracuje asi 120 metrů krychlových dřeva. Kvalitní dřevo vytěžené v zimním období, dobře nařezané a řádně vysušené je podle Fryzelky základem dobrého bednářského výrobku.

Zakázky má bednářství nasmlouvané na půl roku dopředu, dalšího zaměstnance by Fryzelka rád přijal, musí je však zaučovat. Ve firmě pracují i jeho dva synové. "Doufám, že i nějací vnuci budou pokračovat, že bednářský rod Fryzelků nevymře a bude to pokračovat," uvedl Fryzelka, který má radost z ocenění a zejména za to, jak se díky nim povědomí o bednářství zvyšuje. "Už mám nahlášené dva zájezdy, které se k nám chtějí přijet podívat," řekl.