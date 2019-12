Obří trpaslík u Hořic dostal jeden z posledních velkých kamenů.

Budovaná socha obřího pískovcového trpaslíka na vrchu Mohejlík u Hořic na Jičínsku dostala jeden z posledních velkých kamenů. Usazení trojúhelníkového kusu kamene o váze 12 tun a objemu přes 3,5 metru krychlových trvalo přes dvě hodiny. "Kámen představuje vousy či trenky trpaslíka, jak si kdo vybere," řekl iniciátor vzniku sochy František Kozel.

Identický trojúhelníkový kámen ještě bude tvořit záda trpaslíka. Vůbec největším kamenem bude jeho čepice. Ostatní kameny, které budou zbývat k usazení, budou již výrazně menší. Výška trpaslíka bude záležet na tom, jak velký kámen se podaří kameníkům v lomu vylomit pro jeho čepici. Zatím se počítá, že výška sochy přesáhne deset metrů. Vážit by měla asi 200 tun.

Trpaslíka od léta 2017 buduje Okrašlovací spolek Rašín v čele s pantátou Kozlem, a to výhradně z peněz od soukromých mecenášů. Stavba po více než dvou letech dospěla přibližně do poloviny. Celá skulptura, která bude tvořena 49 různě velkými kamennými bloky, by mohla být hotová v roce 2021. Dosud bylo usazeno 25 největších kamenů ve spodních řadách trpaslíka.

Celkové náklady na vybudování trpaslíka Kozel odhadl na asi 1,5 milionu korun. Lidé či firmy na sochu přispívají tak, že si jednotlivé kameny symbolicky kupují. "Peníze se nám daří získávat. Trpaslík nám zatím utěšeně roste," řekl Kozel. Cena kamenů se odvíjí od jejich velikosti a je v rozmezí od 10 tisíce korun až po téměř 70 tisíc korun za kus.

Myšlenka na vybudování trpaslíka u hlavní silnice z Hradce Králové na Jičín vznikla před čtvrt stoletím. Reálných obrysů nabyla před dvěma lety, kdy místní výrobci hořických trubiček, manželé Petráčkovi, věnovali 100 tisíc korun na vybudování betonového základu. Na něj byl následně posazen základní kámen vysoký asi 130 centimetrů, který je součástí levé nohy trpaslíka.

Okrašlovací spolek Rašín sochu buduje pod heslem Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa. "Obří trpaslík by měl cestující kolem Hořic upozornit na jejich tradici pískovce a pískovcových soch a motivovat je k zastavení ve městě. Zároveň jde o výrazné umělecké dílo, které by mělo být ojedinělé i v evropském kontextu," míní pantáta Kozel.

Zbudování obřího trpaslíka u Hořic má kořeny v roce 1994, v období, kdy sochař Kurt Gebauer tvořil své nezaměnitelné trpaslíky. Tehdy bylo v nádražní restauraci v Hořicích založeno sdružení, které si dalo za cíl obřího trpaslíka postavit. Sdružení následně koupilo z členských příspěvků pozemek a v roce 1995 získalo stavební povolení. V říjnu 1995 se odehrál slavnostní výkop, načež projekt na mnoho let z různých důvodů ustrnul.

V roce 2006 spolek ve spolupráci s hořickou sochařskou školou pořídil třetinovou kopii budoucího obřího trpaslíka. Téměř čtyři metry vysoká socha je od roku 2013 k vidění v hořickém sochařském parku poblíž lomu U svatého Josefa.