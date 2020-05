Ochránci vykoupili pozemky v přírodní rezervaci u Žítkové

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil za pomoci sbírky Místo pro přírodu pozemky v přírodní rezervaci Hutě u Žítkové na Uherskohradišťsku, která leží v Bílých Karpatech. V lokalitě roste řada vzácných rostlin včetně orchidejí. Ochránci přírody tak chtějí zajistit, že rezervaci nezničí třeba nevhodná komerční aktivita. V tiskové zprávě to v úterý uvedl koordinátor sbírky Jan Moravec. Rozloha koupených pozemků je zhruba 0,75 hektaru.

O lokalitu pečují členové a příznivci základního článku Hnutí Brontosaurus. Každoročně tam pořádají dobrovolnické tábory, při nichž nejcennější části rezervace ručně kosí. "Mohlo by se zdát, že vykupovat pozemky v rezervaci je zbytečné, že existence rezervace je dostatečnou ochranou. Jenže zkušenosti z poslední doby ukazují, že tomu tak být nemusí. Proti vlastníkovi, který nectí zákony, je i státní ochrana přírody často krátká," uvedl Moravec.

Hnutí Brontosaurus se podle jeho člena a docenta botaniky na Masarykově univerzitě v Brně Michala Hájka stará o Hutě už 30 let. "Riskovat jejich zničení nějakou nevhodnou komerční aktivitou, to bychom nepřenesli přes srdce. Když se před časem objevil jeden z klíčových pozemků na prodej, neváhali jsme a sami jsme si ho za vlastní úspory koupili. Když byl nyní na prodej další, naše finance na to již nestačily, a tak jsme požádali o pomoc Český svaz ochránců přírody," uvedl Hájek. Jelikož se část nejcennějšího území s hojným výskytem orchidejí nachází mimo hranice přírodní rezervace, další výkupy na Hutích by ochránci rádi směřovali tam.

Hutě jsou podle ČSOP pestrou mozaikou bývalých pastvin a květnatých luk s rozptýlenou zelení, starých ovocných sadů, lesíků a pramenišť s mokřady. Potkávají se tam teplomilné i podhorské druhy rostlin a živočichů.

"Zejména co se rostlin týče, patří Hutě k druhově nejbohatším lokalitám v Evropě. Vedle celé řady orchidejí tu roste například hořeček žlutavý karpatský, tolije bahenní, bařička bahenní či nenápadná kapradina hadí jazyk. Z živočišné říše lze uvést alespoň motýla perleťovce dvouřadého, který se u nás nevyskytuje nikde jinde než právě na jihovýchodní Moravě, vzácné šneky vrkoče bažinného a útlého či užovku stromovou, našeho nejvzácnějšího hada," doplnil Moravec.

Český svaz pozemky vykupuje v projektu Místo pro přírodu. Za 17 let díky penězům od stovek dárců vykoupil více než 150 hektarů pozemků. O místa se starají pozemkové spolky, které jsou neziskovými organizacemi. Hnutí spolků zastřešených svazem ochránců zahrnuje v Česku více než 60 organizací.