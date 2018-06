Ovce na Stránské skále zatím zůstávají, hledá se hlídač

Malé stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále v Brně, v lokalitě zatím zůstane. Hledá se k němu ale hlídač, řekl majitel stáda Tomáš Peslar. Pastvu podle ochranářů někdo sabotuje, několikrát poškodil elektrické ohradníky, tři ovce už zadávili psi. Uvažovalo se proto o přerušení pastvy.

Stránská skála mezi brněnskou Líšní a Slatinou je národní přírodní památkou. Jde o stepní lokalitu známou především bohatým výskytem konikleců, spadá pod Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Malé stádo ovcí už asi šest let pomáhá se spásáním asi pěti hektarů plochy. Za tu dobu podle Peslara tři ovce zadávil pes, naposledy letos na konci dubna. Předtím pes jednu ovci roztrhal, jindy kdosi rozstříhal elektrické ohradníky, ukradl baterie k nim nebo rozbil ovcím napajedlo. Žádné z několika trestních oznámení, které Peslar podal, zatím k odhalení pachatele či pachatelů nevedlo.

Peslar v polovině května kvůli těmto útokům zvažoval, že pastvu minimálně na pár let přeruší, se správou oblasti o tom jednal. "Přerušení pastvy jsem navrhoval. Dohodli jsme se ale na určitých podmínkách, za jakých by pastva v lokalitě zůstala," řekl. Správa podle něj vyčlení peníze na člověka, který pomůže s hlídáním a postará se o ovce. "Nejde o nic náročného, ovce jsou za ohradníky. Půjde o drobnější úplatu. Je to vhodné třeba pro důchodce, který by si chtěl přivydělat," uvedl Peslar.

Zatím se ale nikdo nepřihlásil. "Jsem ale rád, že se to dalo do pohybu. Je všeobecný zájem tu pastvu na Stránské skále zachovat," uvedl majitel stáda.

Stránská skála je národní přírodní památkou od roku 1978, její plocha je necelých 16 hektarů. V lokalitě bylo objeveno množství zkamenělin, tamní jeskyně sloužily i jako úkryt pravěkým kulturám. Útočiště na ní našla řada vzácných živočichů i rostlin. Dnes leží tento ostrov přírody mezi brněnskými čtvrtěmi Slatina a Líšeň, vápencový útes na konci kopcovitého hřbetu se vypíná nad areálem brněnského Zetoru. Vedle je brněnská spalovna, sousedí i s ploty zahrádkářské kolonie.