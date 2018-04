Památník Díky, Ameriko! se vrátil do Plzně

Po dvou letech se na Americkou třídu v Plzni vrátily vysoké žulové pylony památníku Díky, Ameriko!, který připomíná osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945. Původní monolity vztyčené v 90. letech minulého století nechalo město v dubnu 2016 kvůli prasklinám v kameni odstranit. Nové žulové kvádry, co nejvíce podobné těm původním, se našly až ve Francii. Ve středu je dělníci s těžkou technikou usadili na místo. Slavnostní odhalení obnoveného památníku bude 3. května, 6. května se u něj opět uskuteční hlavní pietní akt Slavností svobody.

"Jsem rád, že se nám po dvou letech podařilo obnovit památník, který jsme museli nechat odstranit kvůli popraskání původních žulových kvádrů. Těší mě rovněž, že nové pylony vypadají jako ty původní," poznamenal primátorův technický náměstek Pavel Šindelář (ODS). Obnova památníku vyjde městskou kasu na zhruba deset milionů korun.

Každý z opracovaných kvádrů váží 22 tun, oba mají čtvercovou základnu o straně 110 centimetrů a výšku 6,65 metru. "Ve dnech, které zbývají do slavnostního odhalení, se budou provádět dokončovací práce, to znamená čištění, dláždění, úklid, úprava osvětlení a vysázení zeleně," řekl vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník. Kromě toho, že město při obnově památníku požadovalo kámen co nejpodobnější původnímu, důkladně se prověřovala i kvalita a vnitřní struktura žuly, aby se vyloučily případné vnitřní trhliny.

Kámen pochází z lomu Carrieres Plo v městečku Saint Salvy de la Balme v jižní Francii, zhruba sto kilometrů východně od Toulouse. Do ČR byly kvádry přivezeny v prosinci. Od té doby je opracovávala firma Česká žula ve Vápenici na Příbramsku, jejíž pracovníci žulu zabrousili, vyleštili a vysekali a pozlatili nápisy a znaky. Do Plzně se kameny převážely v ochranné kleci, v níž je jeřáb i osazoval na jejich místo.

Památník Díky, Ameriko! byl vybudován v letech 1994 až 1995 a slavnostně byl odhalen při oslavách 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Tvoří jej zpevněná plocha z kamenných žulových desek doplněná uprostřed bílou pěticípou hvězdou s reliéfem. Dominantu památníku tvoří dva žulové pylony, na které navazuje vyrovnávací kamenné schodiště.