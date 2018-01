"Pára i motor." Na muzejní dráze ve Zbýšově posílí provoz

Na muzejní úzkorozchodné dráze mezi Zbýšovem a Zastávkou u Brna začnou letos mimo letní prázdniny pravidelně jezdit dvě vlakové soupravy a návštěvníci budou moct vyjet pravděpodobně každých 45 minut. Dosud jezdil v pravidelném provozu pouze jeden vlak jednou za hodinu, řekl jednatel Muzea průmyslových železnic Artur Fučík na brněnských veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour. Na příští rok předpokládá, že bude potřeba postavit nové vagóny, protože současných sedm patrně přestane stačit.

Dráhu se loni po více než deseti letech provozu podařilo dovést až k železniční stanici v Zastávce. Její rozšiřování tak skončilo a nyní se čeká na rekonstrukci tratě mezi Brnem a Zastávkou. "Když jsme v roce 2006 začínali, byl jsem přesvědčený, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude v Zastávce dřív. A taky by byla, kdyby neprobíhaly nesmyslné soudy. Uvidíme, kdy to skončí," řekl Fučík.

SŽDC opatrně předpokládá, že by stavba mohla začít příští rok. V Zastávce by měla být tři nástupiště a u třetího by se mělo přestupovat právě na muzejní dráhu. Přestože od loňska už vlaky dojedou až ke stanici v Zastávce, drtivá většina lidí stále raději přijede autem do Zbýšova. "Je tam centrum dění," poznamenal Fučík.

Předpokládá, že jeden vlak by měl jezdit letos jako motorový, druhý potáhne parní lokomotiva. Loni nadšenci z muzea dokončili opravu stroje z roku 1913. "Mezi odbornou veřejností je o ní velký zájem, u běžných návštěvníků už tolik ne. Ti rozlišují parní a motorovou lokomotivu a její unikátnost a příběh je nezajímá," uvedl Fučík.

Novinkou letošního roku je také mimořádná akce 30. června k oslavám 100 let Československa. Termín zvolili organizátoři záměrně, aby se nekryli s většinou oslav naplánovaných na říjen. "Chceme tam mít nějaké legionáře, prezidenta Masaryka. Taky jsme se obávali počasí," řekl Fučík.

Lidé, kteří do Zbýšova přijedou, se nesvezou pouze vláčkem, ale jezdí i za hornickými památkami. Zbýšov byl jedním ze zdejších center těžby černého uhlí, poslední důl se zavřel v roce 1992. Ročně navštíví zbýšovskou dráhu zhruba 10 tisíc lidí. V posledních letech je nárůst podle Fušíka spíš symbolický.