Petrova bouda v Krkonoších by měla otevřít na Silvestra

Nová Petrova bouda na hřebeni Krkonoš by měla být otevřena letos na Silvestra. Stavbaři nyní pracují hlavně uvnitř. Objekty by měli předat investorovi v červenci. Sdělili to zástupci společnosti Snowy Chalet, která je investorem stavby. Původní Petrovu boudu 1. srpna 2011 zničil požár. Stavba nové Petrovy boudy v nadmořské výšce 1288 metrů, kterou tvoří dva objekty, začala v květnu 2016.

Staveniště se nachází v nejvyšších partiích Krkonoš. Podle Martina Havlíka ze společnosti Snowy Chalet v extrémních podmínkách novostavba obstála. "Zatím si stojí výborně, pěkně omrzla, ale je v ní teplo. Tepelná čerpadla pracují spolehlivě. Akorát při podzimní vichřici došlo k poškození střešního pláště, ale vše bylo opraveno a střešní plášť následně vyztužen a vylepšen. V současnosti se pracuje zejména na interiérových kompletacích," uvedl Havlík.

V první polovině ledna v Krkonoších vydatně sněžilo a na hřebenech hor, kde je nyní okolo dvou metrů sněhu, foukal několik dní silný vítr. "Myslím, že sněhu je normálně na toto místo, akorát jsme si za posledních pět let již všichni odvykli na větší množství sněhu," sdělil Havlík.

Nic zásadního či podstatného, co by mohlo narušit zdárné dokončení výstavby v termínu, se podle Havlíka neobjevilo. "Uvidíme, jak to bude na horách se sněhovou pokrývkou koncem dubna po Velikonocích. Předpokládané stavební předání je v červenci 2019, ale dále budou pokračovat práce na interiérech," podotkl Havlík. Celkové náklady na stavbu včetně vybavení jsou asi 120 milionů korun.

Nová Petrova bouda je složena ze dvou oddělených objektů, hlavního A a menšího B. Budova B je samostatná, bude sloužit k ubytování hostů s kapacitou deseti lidí. Ve větším čtyřpodlažním objektu A bude restaurace, 52 lůžek, z toho 12 v noclehárně a 40 v ubytovací části, v suterénu bude například wellness, technické zázemí či sklad.

Hlavní objekt vznikl pod dohledem památkářů, protože byl navržen jako nástavba a přístavba zbytku původní Petrovy boudy z roku 1887, který je památkově chráněný. V podobě, jak ji do požáru znali návštěvníci Krkonoš, existovala přes sto let. Z Petrovy boudy se podařilo zachránit pouze část obvodových stěn a trafostanici. Od roku 2008 byla chátrající stavba pro turisty uzavřena.

Co bylo příčinou požáru původní Petrovy boudy, kterou tvořila trojice objektů, se neví. Podle hasičů byl oheň založen úmyslně, policie však pachatele neodhalila a případ odložila.