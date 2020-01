Plzeňské DEP02015 zavede lidi do historie fotbalu

Do historie fotbalu i za hrdiny tohoto světového fenoménu zavede od úterý do konce června v plzeňském DEPO2015 výstava GÓÓÓL. Návštěvníky pocvičí ve fotbalových dovednostech a současně jim představí příběhy českých fotbalistů, kteří se zachovali čestně a odvážně nejen při zápasech. Součástí expozice je také Síň slávy, do níž přispěl cennými exponáty partner výstavy, klub Viktora Plzeň, řekla kurátorka DEPO2015 Kristýna Jirátová.

Výstava vychází z knihy Ondřeje Fuczika Hrdinové - Největší příběhy české kopané. "Zakládali jsme si na tom, že se nejedná pouze o nějaké hřiště, kam by si třeba děti přišly zakopat, důležité je tam ale i zdůraznění charakterových vlastností, které by měl fotbalista mít - umění fair play, týmové spolupráce, role trenéra a jeho autority a podobně," řekla Jirátová.

Výstava provede návštěvníky historií od dob, kdy se na konci 19. století fotbal hrál s hadrovým míčem na nerovném plácku za městem až po profesionální utkání na moderním stadionu. Děti si na naklápěcí plošině natrénují balanc, spolupráci a komunikaci, na střelnici si zlepší přihrávku a přesnost střel. Na travnatém hřišti pak mohou sehrát zápas. Návštěvníci se také dozvědí o skotském fotbalistovi a trenérovi Johnu Maddenovi, který přišel na začátku 20. století do Čech a 25 let trénoval pražskou Slavii. Výstavou se prolínají i příběhy dalších slavných fotbalových osobností - Josefa Masopusta, Josefa Bicana či Pavla Nedvěda.

Závěr výstavy tvoří Síň slávy, kterou Viktoria Plzeň doplnila unikátními exponáty, řekla Jirátová. Podle mluvčího klubu Václava Hanzlíka jsou zde vystaveny dresy z různých období, kopačky, kterými Milan Petržela vystřelil klubu pátý mistrovský titul, originální mistrovské medaile nebo míč, s nímž se v Plzni odehrál zápas století proti Realu Madrid. Historii přibližuje kronika z výstavby původního stadionu ve Štruncových sadech. Tváří výstavy je fotbalista Daniel Kolář, který patří mezi největší klubové ikony novodobé historie. S Viktorií získal všech pět mistrovských titulů a byl u všech tří účastí v Lize mistrů.

Výstava nabídne i doprovodný program, například v polovině února projekci prvního letošního ligového zápasu, který Viktoria hraje v Opavě.