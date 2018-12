Pramen Ottovka v Luhačovicích opět slouží veřejnosti.

Pramen Ottovka v Luhačovicích na Zlínsku je opět přístupný a slouží veřejnosti. Řekl to generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. Pramen byl kvůli znečištění uzavřen od července roku 2015, výjimkou bylo krátké období loni na jaře.

"Na základě několika posledních provedených rozborů je v současné době minerální voda mikrobiologicky plně vyhovující. Hosté a návštěvníci tak znovu mohou bez omezení využívat oblíbený luhačovický pramen," uvedl Bláha. Ottovka patří mezi povrchové zdroje a je jímána z mělké studny, proto zachycuje i nečistoty z okolí. Vliv na znečištění mělo i sucho, v dřívějších letech srážky pomáhaly nečistoty odplavovat.



Lázně přímo u studny instalovaly UV lampu, která dezinfikuje vodu. UV záření ničí případné bakterie, které by se mohly do zdroje dostat. "Technologie dezinfekce vody UV zářením nevytváří žádné škodlivé vedlejší produkty a neovlivňuje chuť ani kvalitu vody. Využití tohoto způsobu úpravy minerální vody je plně v souladu s požadavky Českého inspektorátu lázní a zřídel pod Ministerstvem zdravotnictví ČR," uvedl Bláha.



Lázně také upravily velkou část svahu za altánem Ottovky, kde se nachází studna, odstranily křoví, větve a náletové rostliny. Místo se prosvětlilo, přibylo také veřejné osvětlení.



"Preventivně se tak zamezí zdržování osob, které by mohly ohrozit kvalitu vody. Vyloučit nelze ani vliv pramene Viola, který se nachází několik desítek metrů ve svahu nad Ottovkou. Jedno opatření se proto týkalo i případného vlivu tohoto nedávno navrtaného pramene. Přebytečná voda odtékající z pramene Viola byla svedena povrchovým potrubím mimo Ottovku, aby nedocházelo k případnému ovlivnění její kvality," uvedl ředitel, který věří, že se opatřeními podaří i v budoucnu kvalitu Ottovky udržet.



Po dobu uzavření pramene nebyla lázeňská léčba založená na využívání přírodního léčivého zdroje nijak omezena, bylo vždy k dispozici dostatečné množství minerální vody z ostatních pramenů. "Ottovka se svým charakteristickým altánem vždy byla vnímána jako symbol Luhačovic, a proto nám tolik záleželo na jejím opětovném zprovoznění," uvedl Bláha. Lázně Luhačovice pravidelně sledují kvalitu všech deseti přírodních léčivých zdrojů, které na území Luhačovic spravují.



Kvůli rekonstrukci kolonády je nyní zavřená hala Vincentka, v zimě zajistí pitnou kúru prameny Aloiska a Nový Jubilejní, který bude díky speciálním topným kabelům letos poprvé po celou zimu přístupný, běžně býval již v listopadu zazimován.