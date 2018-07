Problematická tramvaj RT6 zamířila do muzea

Z areálu tramvajové vozovny v Brně-Pisárkách odjela na tahači v minulých dnech poslední tramvaj RT6 z původních čtyř, které ve druhé polovině 90. let dopravní podnik koupil. Problematické vozy z později zaniknuvšího podniku ČKD Tatra více času stály než jezdily. Tři Brno odprodalo do polské Poznaně, poslední kus byl převezen jako exponát do líšeňského areálu Technického muzea v Brně. Vyplývá to ze zprávy, kterou uveřejnil web zabývající se brněnskou MHD.

Tramvaj RT6 je první nízkopodlažní tramvaj od českého výrobce. Její vývoj začal již v 80. letech a přístup na západní trhy a k novým technologiím po roce 1989 znamenal jeho akceleraci. Prototyp byl vystavený na brněnském výstavišti již v roce 1993. Tramvaj odtažená do muzea již byla dlouhodobě mimo provoz a šance, že by ještě někdy vyjela vlastní silou, jsou v současnosti téměř nulové, protože by to vyžadovalo velmi nákladné práce. Vůz dojezdil v srpnu 2015. Poslední tramvaj téhož typu přestala jezdit v Brně začátkem roku 2016.

V Brně jezdily pouze čtyři vozy tohoto typu, dlouhodobě však měly různé technické problémy. Spoustu času trávily na různých opravách a úpravách a jejich provoz byl pro podnik více přítěží. Když firma nakoupila první tramvaje typu 13T v roce 2007, rozhodla se, že postupně provoz RT6 ukončí, i když o rok později Drážní úřad po mnoha letech schválil tento typ k pravidelnému provozu, do té doby bylo schválení vždy dočasné.

Někdejší podnik ČKD Tatra vyrobil pouze 19 těchto tramvají. Kromě prototypu koupila čtyři Praha, kde se tyto tramvaje potýkaly se stejnými problémy jako v Brně. Dalších deset souprav putovalo do Poznaně, kde po mnohých úpravách jezdí dodnes.