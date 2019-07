Rychlé šípy míří do New Yorku. Výstava odhalí řadu neznámých věcí

Opavská výstava představí Rychlé šípy v New Yorku či v domově pro seniory. Na expozici Pocta Rychlým šípům a tvorbě jejich nových příběhů se podílelo pět desítek ilustrátorů a scénáristů z Česka a Slovenska. V Galerii Obecního domu bude k vidění od 4. července do 25. srpna. Sdělila to mluvčí Opavské kulturní organizace Petra Špornová.

"Výstava, na níž zhruba padesát umělců z Česka i Slovenska nabízí prostřednictvím komiksů svůj pohled na fenomén chlapecké party, nese název Pocta Rychlým šípům," řekla.

Výstava podle ní odhalí o Rychlých šípech řadu neznámých věcí. "Diváci se mohou například dozvědět, o čem snil Rychlonožka, než se stal členem Rychlých šípů, zda uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových orchestrů nebo co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku. S Rychlými šípy se mohou podívat nejen do minulosti, ale i do budoucnosti," řekla.

Podle kurátory výstavy Jana Kunzeho Rychlé šípy Jaroslava Foglara v Česku ovlivnily celé generace. Výstava ale nepředstavuje jen nové příběhy. Návštěvníci se setkají i s těmi klasickými. "Panely s novodobými komiksy doplní komiksové bubliny s legendárními hláškami a připraven je i zábavný kvíz, ve kterém si návštěvníci mohou vyzkoušet svoji znalost fenoménu Rychlé šípy," dodal Kunze.

Mezi prezentovanými pracemi jsou například příběhy Lucie Lomové, Pavla Čecha, Jozefa Gertliho Danglára, Jiřího Gruse, Karla Jerieho, Tomáše Kučerovského, Karla Osohy, Jiřího Petráčka nebo Martina Šútovce. Každý z autorů vytvořil vlastní příběh a zasadil Rychlé šípy třeba do domova seniorů nebo předškolního věku.

Výstava vznikla ve spolupráci Galerie Obecního domu, Skautské nadace Jaroslava Foglara a nakladatelství Akropolis jako připomínka loňského 80. výročí vzniku slavného chlapeckého klubu. Na výstavě si mohou lidé zakoupit i knihu s novými příběhy Rychlý šípů a vernisáž budou provázet staré tábornické písně v podání folkové skupiny Pěšáci.