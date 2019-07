Selské slavnosti nabídnou i ukázky řemesel

Vidět ukázky tradičních lidových řemesel a některá z nich si také vyzkoušet mohou návštěvníci Selských slavností v Holašovicích na Českobudějovicku. Letošní 22. ročník začíná v pátek ráno a potrvá celý víkend. Během tří dnů náves v Holašovicích, která je na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nabídne staročeský jarmark doprovázený kulturním programem, sdělil starosta Jan Jílek.

"Letos je tam zhruba třetina nových stánků, u kterých jsme opět dávali důraz na předvádění a ukázky řemesla. Určitým způsobem jsme také obměnili program. To znamená, že budou k vidění a poslechu kapely, které v Holašovicích ještě nevystupovaly. Například to je kapela Kumpanovi muzikanti, která se řadí ke špičce dechových hudebních těles v České republice, nebo skupina Kamelot, což je taková stálice folkového nebe," řekl Jílek.

Na jarmarku nabídne své výrobky zhruba 220 prodejců se stánky. Doprovod bude dělat živá hudba. V pátek jí bude dechovka, v sobotu a neděli bude více zastoupený folk, folklor a country muzika. Vedle toho letos organizátoři obměnili koncept dětského koutku, ve kterém si dětští návštěvníci můžou vyzkoušet, jak si hráli jejich rodiče a prarodiče. "Chceme dětem ukázat, jaké byly možnosti zhruba před 30 až 60 lety. Ten koncept bude letos obohacený ukázkou kovářského řemesla v naší staročeské kovárně," řekl Jílek. Pro děti jsou také přichystané atrakce jako kolotoč či jízda na koni.

Po dobu slavností bude z Českých Budějovic do Holašovic a zpět v provozu autobusová kyvadlová doprava. Jezdit bude po dvou trasách, přes Branišov a Litvínovice. Akce začíná v pátek v 9.00 a skončí v neděli v 17.00. Celodenní vstupenka pro dospělého stojí 120 Kč. "Byli bychom rádi, pokud by letos přišlo návštěvníků jako loni. To znamená něco mezi 13 tisíci až 14 tisíci lidmi," podotkl Jílek. Podrobný program slavností je na obecním webu.