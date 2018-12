Skauti letos přivezou betlémské světlo z Lince do Českých Budějovic.

Tradiční betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc, letos už potřicáté dovezou do republiky čeští skauti. Tentokrát nepovezou plamínek z Vídně do Brna jako v předchozích letech, ale světlo vyzvednou 15. prosince v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie v Linci a odtud odvezou vlakem do Českých Budějovic. Následující den rozvezou po železnici betlémské světlo do dalších měst, informovala mluvčí skautů Barbora Trojak.

Do Vánoc si pro něj lidé mohou přijít do mnoha kostelů, skautských kluboven, obecních úřadů a dalších míst. Přehled všech akcí najdou zájemci na webu www.betlemskesvetlo.cz.



Betlémské světlo se stalo symbolem klidu, míru a přátelství. Myšlenka vznikla v roce 1986 právě v Linci v rámci vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Odtud se tradice rozšířila do desítek dalších zemí. Do tehdejšího Československa se betlémské světlo dostalo poprvé v roce 1989, když ho exiloví skauti přivezli až pod sochu svatého Václava v Praze během sametové revoluce a jen pár dní po obnovení skautingu.

Plamínek každý rok přicestuje z rodiště Ježíše Krista letadlem do Lince, kde se během ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Čeští skauti ho z Rakouska převezou 15. prosince večerním rychlíkem Donau Moldau do Českých Budějovic.



"Následující den, v neděli 16. prosince ráno, se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům a partnerství Českých drah rozšíří po celé republice - rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách. Skautští kurýři ho doručí do všech koutů naší republiky," uvedla Trojak.



Slavnostní přivítání betlémského světla se tento den uskuteční ve třech katedrálách: v Brně na Petrově, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava. Třicetiletou tradici oslaví večer pražští skauti Rybovou Českou mší vánoční v budově pošty v Jindřišské ulici.



Na mnoha místních akcích si pak až do Štědrého dne budou moci lidé od skautů připálit svíčky nebo lucerničky a betlémské světlo si odnést do svých domovů. Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možné v týdnu před Vánocemi získat také příležitostné razítko betlémského světla, dodala mluvčí skautů.