Školáci a studenti byli odměněni za sběr vysloužilého elektra

Deset škol z Moravskoslezského kraje dnes v Ostravě převzalo ocenění za sběr elektrospotřebičů a za aktivitu při plnění osvětových úkolů. V absolutním pořadí byla ve sběru nejúspěšnější Základní a Mateřská škola Hlavnice, kde od ledna do října v přepočtu na žáka odevzdali 25,8 kg elektrospotřebičů. V kategorii velkých škol nad 300 žáků zvítězila Základní škola a gymnázium Vítkov. Skokanem roku s největším meziročním nárůstem byla vyhlášena Základní škola Opava - Kylešovice.

Školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět dohromady v letošním roce k recyklaci předaly přes 19 tun drobného vysloužilého elektra a zapojily se do plnění pěti osvětových úkolů. "V Moravskoslezském kraji se zvyšuje počet a dostupnost sběrných míst, kde je možné vysloužilé elektro odevzdat, pracujeme na osvětě. Díky tomu se sběrové výsledky zlepšují. A také ekologicky vzdělaní žáci a studenti dobře působí na své okolí a na rodiče. To je velmi důležité, v tom hrají projekty jako je Recyklohraní velkou roli," uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

V Zábavním centru Venuše v Ostravě-Hrabůvce spolu s dalšími organizátory soutěže společností Asekol a obecně prospěšnou společností Recyklohraní předala diplomy a odměny zástupcům TOP 10 nejaktivnějším a nejúspěšnějším školám. Desítka oceněných škol si odnesla i body na svá školní konta u Recyklohraní, za které si pak ve speciálním katalogu odměn mohou objednat například knihy, učební či sportovní pomůcky nebo hry. "Poděkování patří nejen žákům a studentům, ale také nadšeným pedagogům, kteří děti vedou k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí," dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Do programu Recyklohraní, jehož cílem je vést mladou generaci k předcházení vzniku odpadů a učit ji třídit, je zapojeno přes 3 780 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V Moravskoslezském kraji jich je 420. "Když vidím, jak už malé děti v mateřinkách začínají rozumět tomu, proč je třeba chránit přírodu a třídit odpad, získávám důvěru, že pro nastupující generace bude odpovědnější přístup k životnímu prostředí samozřejmostí," řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní Hana Ansorgová.

Vedle ocenění pro nejaktivnější školy Moravskoslezský kraj letos finančně podpořil realizaci školního lektorského programu Recyklace hrou. Stal se spoluvyhlašovatelem osvětového úkolu s názvem Staň se výzkumníkem aneb jak se třídí elektrospotřebiče v Moravskoslezském kraji. Díky podpoře kraje mohlo také Recyklohraní poskytnout 104 školám zdarma metodický materiál.