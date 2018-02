Stromořadí u památníku ponese název Alej obětí totality

Stromořadí na pražském Újezdě nese od soboty název Alej obětí totality. Prostranství před památníkem obětem komunismu od sochaře Olbrama Zoubka má připomínat ty, kteří za své názory přišli o svobodu či o život. Místo v sobotu na pietním aktu k připomínce 70. výročí nástupu komunistického režimu k moci a jeho obětí pojmenovali zástupci hlavního města.

Pietní setkání bylo součástí mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Jeho letošní program potrvá od soboty do 4. března. Akce mají připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Projekt vznikl původně jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let.

Podle místopředsedy Konfederace politických vězňů Františka Šedivého, který se zapojil po roce 1948 do protikomunistického odboje a strávil za to 12 let ve vězení, táborech a uranových dolech, je nutné si totalitní dobu připomínat. Jen tak je možné zabránit tomu, aby se opakovala. Šedivý řekl, že Česko jako země vzkvétá a společnosti se daří, lidé tak na minulost často zapomínají a nepřipouštějí si, že by mohla vrátit.

S nápadem pojmenovat stromořadí Alejí obětí totality přišla šéfka výboru pro kulturu pražského zastupitelstva Eliška Kaplický Fuchsová. U prostranství bude nově stát také cedule s jeho jménem.