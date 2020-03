Teď je správný čas na výsadbu semínek. Jak na to?

Jaro je za dveřmi a konečně přichází čas výsevů. Kdo nepodcení jarní péči, může se v létě radovat z bohaté úrody. Nechte se inspirovat praktickými tipy, jak na setí a sázení zeleniny.

Vypěstovat domácí zeleninu chce trpělivost. S výsadbou semínek by se mělo začít už na konci února nebo v březnu, doba sklizně je většinou červenec, srpen a září. Pokud si nejste jisti správným načasováním, zeptejte se odborného personálu v oddělení zahrady nebo se řiďte návodem na balení. Přímo do půdy lze většinou vysévat nenáročné druhy zeleniny, které dobře klíčí a rychle rostou - jako například ředkvičky, mrkev nebo třeba okurky. Na předpěstování jsou vhodné citlivé druhy - rajčata, papriky, saláty a podobně.

Předpěstování sazenic

Pomalu rostoucí a teplomilné druhy rostlin, jako jsou právě rajčata, papriky nebo okurky, se předpěstovávají doma. "Velkým pomocníkem mohou být pěstební květináče FloraSelf z bílé rašeliny zaručující rychlý růst výsadby. Jednoduše je naplňte výsevním substrátem, přidejte semínka a zalijte. Semínko by mělo být zakryto přibližně dvojnásobnou vrstvou, než je jeho velikost," popisuje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. "Cílem správně provedeného setí je, aby semena měla odspodu dostatek vláhy a nahoře dostatek prostoru pro růst mladé rostliny. Jakmile kořeny proniknou skrz stěny květináče, zasadí se rostlinka i s květináčem do půdy."

Pro pěstování všech druhů zeleniny - rajčat, paprik, okurek i různých salátů - je ideální speciální vyhnojený substrát. "Například FloraSelf Nature je vyhnojen organickým NPK hnojivem pro zdravý růst kořenů a rostlin. Skládá se z přírodních surovin s vysoce stabilní strukturou, která zaručuje optimální provzdušnění a dobrou drenáž. Navíc má vysoký obsah organické složky, která aktivuje půdní život," vysvětluje Benda.

Přesazení do záhonu

Do záhonu sázejte pouze silné a zdravé rostliny, neporušujte jejich kořenový obal, ale rašící mladé rostlinky vysaďte do záhonu i včetně rašelinového květináče. Pokud poškodíte nebo přetrhnete citlivý kořínek, mladá rostlina se už nemusí vzpamatovat. Při sázení dodržujte správnou vzdálenost a hloubku, aby si dospělé rostliny navzájem nepřekážely. "Po vysazení sazenice dobře zalijte, v prvních několika týdnech by rostliny neměly vyschnout, protože nejsou ještě prokořeněné. Pro rychlejší růst k nim můžete přidat trochu vyzrálého kompostu," radí Benda.

Optimální venkovní teplota pro většinu zeleniny je alespoň 15 stupňů Celsia. Až do poloviny května mohou mladé rostlinky ohrožovat přízemní mrazíky, proto je především v prvních týdnech na noc chraňte netkanou textilií. "Alternativou jsou fólie na rajčata, které podporují růst rostliny díky skleníkovému efektu. Fólie se uřízne na požadovanou délku, nahoře se přiváže ke spirálové tyči a přes vysazená rajčata se fólie ohrne," doporučuje Benda.

Zahradní plánování

Každý rok by se na záhonech měly střídat určité skupiny plodin. Pěstování stále stejné zeleniny na jednom záhonu by totiž vedlo k postupně horší úrodě, půda se totiž odčerpáváním stále stejných živin časem unaví. "Pokud na záhonu minulý rok byly například luštěniny, tentokrát tam vysázejte košťáloviny, místo kořenové zeleniny umístěte plodovou apod. Různé druhy mají různé nároky na živiny, listová zelenina potřebuje více dusíku, kořenová více fosforu, plodová zelenina je náročná na kvalitní, slunnou půdu plnou živin. Střídání plodin na zahradě také chrání půdu proti škůdcům a houbovitým chorobám, které většinou napadají určitý druh rostlin," vysvětluje Benda.

Velikost záhonu je dobré volit podle požadavků každé rostliny - ať už na světlo, orientaci ke světové straně, druhu půdy, množství vláhy či hnojení. "Na malé zahrádce je možné kombinovat některé rostliny dohromady, v úvahu ale musíte brát jejich rozdílnou výšku a vzájemnou konkurenci na světlo. Například mrkev a cibule se vzájemně chrání před škůdci. Česnek je velmi silná rostlina, odpuzuje hmyz, působí proti plísním, bakteriím a myším, proto je dobrým sousedem pro téměř všechny rostliny - jahody, špenát, brambory či salát, chuť jahod dokonce zlepšuje. Majoránka zase odpuzuje mravence a slimáky, hodí se tak vedle zelí a mrkve. Může vám tak trvat i několik let, než si najdete ten nejlepší systém, který bude veškeré zelenině a bylinkám vyhovovat," popisuje Benda.

Jak vybrat kvalitní osivo?

Poznat na první pohled kvalitní či prošlá semena je prakticky nemožné, proto byste měli nakupovat pouze u prodejců seriózních značek. Kvalita semene je také většinou dána cenou, za tradiční kvalitní značky si připlatíte, vývoj stabilní odrůdy je totiž prací na několik let a tak pouze u značek, které na trhu působí několik let, získáváte záruku, že si kupujete spolehlivá semena. "Již před více než čtvrt stoletím zapustila značka FloraSelf své první kořeny v oblasti zahradních potřeb pro výsev a pěstování. Od té doby se její výrobky každý rok postaraly o to, že se svět stal trochu zelenějším. Od vysoce kvalitního substrátu přes semena, rostliny a hnojivo, až po užitečné příslušenství pro zahradníky. I proto si může dovolit poskytnout svým zákazníkům záruku 2 roky na ujetí a růst víceletých, mrazuvzdorných venkovních rostlin," říká David Benda.