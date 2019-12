Thajsko spojuje pláže, buddhistické mnichy i mrakodrapy

Nejlepší termín, kdy vyrazit na dovolenou do exotického Thajska? Právě teď. Tedy od listopadu do března. A proč právě tam? Kde jinde se mísí moderní ekonomika se zajímavou prastarou kulturou, futuristické mrakodrapy, nedaleko nichž je možné potkat buddhistického mnicha. A samozřejmě skvostné pláže. Tropické klima Thajska nejen dotváří ideální podmínky pro dovolenou, ale umožnilo také vznik unikátních přírodních zajímavostí.

Thajsko je zkrátka země mnoha tváří. Proto musí člověk pečlivě vybírat, co od této země čeká. Dovolená v Thajsku může být plná akce, ale i klidná a zaslíbená relaxu. Cesta většinou začíná v Bangkoku, spojnicí všech hospodářských, průmyslových a finančních tepen, a je to také nejdůležitější thajský přístav. "Většina lidí, kteří cestují do země poprvé, stojí o návštěvu Bangkoku. Ten má rozhodně co nabídnout, ne nadarmo je druhým nejnavštěvovanějším městem celého světa," upozorňuje na prim metropole ředitel portálu dovolena.cz Petr Komárek.

Hlavní město Bangkok a letovisko Pattaya jsou místa, kam míří nejvíce turistů. Na ty čeká obrovské množství atrakcí: od historických chrámů v Bangkoku po slavný kabaret Alcazar v Pattaye.

Kulturu reprezentují největší sochy Buddhy na světě v početných chrámech po celé zemi. Přírodní nádhery potom národní parky Kaeng Krachan a Khao Lak. Nejoblíbenější dvojicí přímořských letovisek jsou Pattaya a Phuket. Místní pláže jsou cestovateli a turisty právem označovány jako jedny z nejhezčích na naší planetě. "Thajsko je oblíbené mezi Čechy celoročně a mezi zákazníky našeho portálu patří mezi ty vůbec nejvyhledávanější. Ti, kteří do této východoasijské země míří čistě za odpočinkem, většinou volí pobyty, kdy se letadlem dostanou na nějaké menší letiště, než je to v metropoli. Směřují například na Koh Samui nebo na zmiňovaný Phuket," vysvětluje Komárek za portál dovolena.cz.

Phuket je potom letovisko, kde vás budou hýčkat, stejně tak i v resortech, které leží na souostroví Phi Phi - některé z nich mají i přídomek "eko" a patří ke špičce na pyramidě luxusu. Výš a výš na žebříčku popularity potom stoupá Ko Samui či Krabi.