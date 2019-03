Tour svatého Patrika startuje na smíchovské Náplavce.

Oslavy irského svátku svatého Patrika proběhnou o víkendu 16. a 17. března také v Praze. Základem bude živá hudba, různá kulturní vystoupení, workshopy, irská gastronomie a také průvod Prahou. Tour svatého Patrika je letos zase o něco bohatší než v loňském roce. Hlavní centrum programu bude tentokráte v Holešovické tržnici, oslavy pak zakončí irský průvod, který vyjde v neděli v 15 hodin z Hybernské ulice.

Letošní program odstartuje již v sobotu 16. března v 10 hodin na Smíchovské náplavce, kdy své brány otevře festival Náplavka Street Food. Ochutnat zde můžete tradiční i méně známé irské speciality včetně ústřic. Na ty se specializuje Jiří Nosek, šéfkuchař restaurace Love IT, který připravil pro tuto příležitost několik zajímavých receptů. Jedním z nich bude speciální omáčka s přísadou whiskey Jameson Black Barrel. Food festival na náplavce se bude konat až do 18. hodiny. Po cestě tam či nazpět se doporučujeme zastavit v Tančícím domě. Ten bude speciálně zeleně nasvícen a z posledního patra, kde je umístěn Glass bar, se můžete také pokochat krásným výhledem na Prahu.

Centrálním prostorem a meeting pointem letošní tour je Holešovická tržnice, zejména pak Hala 17. Hlavním programem zde bude od 15. do 18. hodiny Velvet Comedy Show, vystoupení profesionálních komiků, z nichž první dva dorazí přímo z Dublinu. Richie Bree, vítěz prvního ročníku soutěže Ireland's got Comedy Talent, a John Colleary, patřící již 15 let do špičky tohoto žánru. Doplní je Katie Andersonová(USA) a Grant Gallacher (UK), kteří úspěšně plní sály po celé Evropě. Přijďte se pobavit irským humorem, který je ve světě znám svojí břitkostí a upřímností. Vstupenky na sezení za 150 korun jsou stále k dostání v předprodejní síti Goout.net.

Večerní program na stejném místě obstará dlouholetý resident Tour svatého Patrika, irský muzikant Travis O'Neill, který v rámci svého setu představí hosty, mezi nimiž budou populární rapper IronKap, BlackPes a Guy Bennett. IronKap, člen TroubleGangu, v rámci oslav svatého Patrika také pokřtí své nové album. Během večera zde dále vystoupí Tony Rose, Dick O'Brass, True Gabe & DJ Kadr. Pokochat se zde můžete také výstavou fotografií Honzy Řeháčka aka Kopernikka, využít služeb tatoo a barber specialistů nebo vyzkoušet párování Jameson Caskmates a 14° piva Kosíř, které dozrávalo právě v sudech po whiskey Jameson. Ani zde nebudou chybět další vybrané irské gastro speciality včetně irské kávy. Vstup do Haly 17 bude od 15 hodin po celý den a večer zdarma.

Elektronické taneční hudbě bude věnován druhý prostor holešovické tržnice, klub 36 Underground. Jako headliner se zde představí irský DJ Marcus O'Laiore, který vystoupí v ČR vůbec poprvé. Za mixážním pultem mu budou sekundovat čeští DJs Melvin Coxx, SNBM, Michael C, DJ Enrico, Holly The Big a Siberier (zde bude vstup 100 korun, startuje se v 21.30).

Další místem s irským kulturním programem je Rock Café na Národní třídě, kde se večer představí Underground Comedy se svým stand-up programem, o hudební část akce se postarají kapely The Wild Roots a Cheers! (zde bude vstup 150 korun, program začíná v 19 hodin).

Vyvrcholením českých oslav svatého Patrika pak bude nedělní irský průvod pražskými ulicemi. Výchozím bodem bude Kampus Hybernská, odkud se okolo 15. hodiny vydá zelený průvod Irů žijících v ČR, jejich kamarádů a dalších příznivců do pražských ulic. Zúčastnit se můžete také vy, buď se k průvodu připojit, nebo si jenom v ulicích města prohlédnout bohatou směs irských převleků a masek. Kampus Hybernská bude v neděli hostit také další program, který vznikl pod záštitou Kabinetu iských studií, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Navštívit zde můžete rychlokursy irštiny, čtení irské literatury či koncert kapely Conamara Chaos. Ani zde nebudou chybět irské nápoje a gastro speciality. Program v Kampusu Hybernská bude probíhat od 14. do 20. hodiny.

