Tříkrálovou sbírku doprovodí průvod s velbloudy

Tříkráloví koledníci na Orlickoústecku letos poprvé půjdou v průvodu. Budou v něm desítky lidí v dobových kostýmech i tři mudrcové, kteří pojedou na velbloudech. Lidé je uvidí 11. ledna v Lanškrouně a Letohradě a 12. ledna v Dolní Dobrouči a Ústí nad Orlicí. Řekl to vedoucí spolku Honorata Petr Kubíček.

"Chceme pomoci s osvětou, propojit lidi věřící a nevěřící, aby spolupracovali, vzájemně se vzdělávali. A také chceme poděkovat všem tříkrálovým dobrovolníkům," řekl Kubíček.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika letos podvacáté. Po celé republice vybírají tisíce dobrovolníků v kostýmech peníze na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům nebo matkám s dětmi v tísni. Sbírka trvá od 1. do 14. ledna.

"Inspirovali jsme se tříkrálovými průvody pro Arcibiskupství pražské, chodí v nich naši bubeníci. Řekli jsme si, proč bychom nemohli s průvody projít také u nás," řekl Bubeníček.

Na Orlickoústecku s nimi půjdou v průvodu bubeníci, Peršané, Římané, darovníci nebo také Herodes, vezír či rádci. Na dvouhrbé velbloudy nasednou tři králové, kteří vezou Ježíškovi dary, myrhu, kadidlo a zlato.

Velbloudi přijedou z jižních Čech, přiveze je tamní chovatelka. Jsou zvyklí na lidi, vozí i děti, dodal Kubíček. "Povedou je vodiči, nemáme tak zdatné jezdce, aby na nich jeli sami. Černý král Baltazar přiletí až z USA. Bereme organizaci vážně," řekl Kubíček.

Organizátoři se snažili o co největší historickou věrnost kostýmů. Spolupracují například s muzeem v Ústí nad Orlicí. Některé obleky budou z brokátu.

"Průvody v Letohradě, Dolní Dobrouči a Lanškrouně jsou koncipované do roku 0, tedy do období narození Ježíška. Kostýmy všech zúčastněných pro Ústí nad Orlicí budou inspirované ladovskou zimou," řekl Kubíček. Kromě členů spolku Honorata se do průvodu zapojí lidé ze spolupořádajících měst.