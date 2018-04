Vesmírný hotel Aurora přivítá první hosty už v roce 2022

Vůbec první vesmírný hotel, tzv. Aurora Station, by měl být v provozu už od roku 2021. A následující rok tato luxusní budova přivítá své první hosty - čtyři (mohovité) turisty a dva členy posádky. Alespoň v to doufá americká společnost Orion Span, která za celým projektem stojí.

Vesmírná stanice Aurora by se měla vznášet asi 322 kilometrů nad zemským povrchem, což je jen o něco níže, než je současná poloha ISS (asi 408 km nad Zemí). Podle plánu společnosti Orion Span by měla být vypuštěna ke konci roku 2021. Stavět se začne už za rok.

Naši planetu bude hotel obíhat každých 90 minut. Vesmírní hosté tak během pobytu budou svědky až 384 východů a západů Slunce. Kromě luxusních dvoupatrových apartmánů s panoramatickým výhledem na ně čeká i zajímavý program. Vyzkouší si stav beztíže, pěstování potravin ve vesmíru, zúčastní se živého vysílání a zapojí se do nejrůznějších vědeckých experimentů. "Chceme dostat lidi do vesmíru, protože je to konečná hranice naší civilizace," řekl zakladatel a generální ředitel společnosti Orion Span Frank Bunger.

Zájemci si však budou muset sáhnut hluboko do kapsy. Tento hotel totiž není pro každého "smrtelníka" - částka za 12denní "dovolenou" se pohybuje kolem 9,5 milionu dolarů (téměř 200 milionů korun). Jedna noc tak vyjde na více jak 791 tisíc dolarů (přes 16,3 milionu korun). Pro včasnou rezervaci místa je navíc nutné už nyní zaplatit zálohu ve výši 80 tisíc dolarů (více než 1,6 milionu korun). Pokud si to ale někdo do odletu rozmyslí, záloha mu bude vrácena a šanci dostane někdo jiný. Společnost začala přijímat platby minulý čtvrtek.

Všichni turisté, kteří se vydají na Auroru, budou samozřejmě muset před odletem projít řádným výcvikem. Potrvá tři měsíce a zahrnuje kromě on-line kurzu i nácvik nouzových situací v houstonském sídle Orion Span.