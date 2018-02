Z chráněné Schubertovy vily bude komunitní centrum

Na komunitní centrum, kde najdou zázemí místní spolky a neziskové organizace, chce Hrádek nad Nisou přestavět památkově chráněnou Schubertovu vilu. Mohutná vila z 30. let minulého století sloužila například jako jesle. V posledních letech je v ní knihovna, která se přestěhuje do nové budovy v centru města. Rekonstrukce vily bude podle odhadů stát 30 milionů korun a radnice na ni získala 18 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Práce by měly začít v létě, řekl starosta Josef Horinka.

Vila továrníka Hermanna Schuberta je od roku 2016 kulturní památkou. Postavena byla v roce 1924 podle návrhu renomované architektonické kanceláře Lossow & Kühne. Vila na půdorysu písmene "L" krytá robustní mansardovou střechou vychází z těžkých barokizujících forem, kombinovaných s tehdy na severu Čech populárním neoklasicismem. Dodnes se v ní zachovaly bohatě zdobené okenní mříže, oplocení teras, chrliče nebo zbytky původních svítidel. Uvnitř jsou také původní okenní a dveřní výplně, žaluzie, krb, elegantní schodiště do patra, vestavěné skříně a v některých případech i původní kování na dveřích a oknech.

"Rekonstrukce vily je rozdělena do dvou etap. Město před několika dny obdrželo prováděcí projektovou dokumentaci, což je základ pro výběrové řízení," uvedl starosta. Radnice podle něj připraví veřejnou soutěž na dodavatele a Horinka věří, že nejpozději v červnu by už mohl být znám vítěz. Práce by pak mohly začít o prázdninách. Vila bude mít novou střechu, kompletní rekonstrukce čeká rozsáhlý objekt od sklepů po podkroví včetně rozvodů elektřiny, vody a kanalizace. Restaurovat se bude vnitřní dřevěné vybavení vily, okna i dveře.

Knihovnu bude nutné v létě přestěhovat do provizorních prostor, nová budova ještě nebude hotová. Stavba v centru města má skluz a teprve v těchto dnech začala demolice původní pekárny, na jejímž místě bude knihovna stát. "Buď knihovnu někde provizorně otevřeme, třeba v klubu seniorů, kde historicky byla. Nebude tam všechno, ale jen knihy, které se půjčují nejvíce. Nebo možná bude město na nějakých pár týdnů nebo měsíců bez knihovny. Spíš se ale budeme snažit, abychom knihovnu v nějaké omezené míře otevřeli," dodal Horinka.