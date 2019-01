Žamberk plánuje modernizaci svého zimního stadionu. Chce zastřešený areál

Žamberk na Orlickoústecku zvažuje zlevnění plánované modernizace zimního stadionu. Rostou ceny stavebních prací. Projekt aktuálně odhaduje náklady na 130 milionů korun, což je nad rozpočtové možnosti města. Řekl to starosta Oldřich Jedlička (ANO).

Žamberk má od roku 2010 v areálu Pod Černými lesy ledovou plochu, která ale není zastřešená, a chce mít plnohodnotný zimní stadion. V minulých letech město očekávalo náklady kolem 80 milionů korun. V projektu jsou zahrnuté šatny i malá restaurace v patře.

"Když projektant dělal poslední součet, cena se zastavila na 130 milionech korun. Je to astronomická částka. Ceny některých materiálů i stavebních prací šly šíleně nahoru," řekl starosta.

V příštích měsících by si radní a zastupitelé měli ujasnit, jakou podobu by zimní stadion měl mít, kolik by modernizace měla stát. Podle starosty by Žamberk zimní stadion uživil, jeho provoz by byl navíc celoroční.

"Musíme si říct, zda z projektu některé věci vyřežeme, aby to nebylo tak drahé. Nejsme velké město, ale jsme velká spádová oblast, zimní stadion by v Žamberku využití měl," řekl starosta.